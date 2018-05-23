Супрун посоветовала, в каких случаях стоит отказаться от кофе

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун поделилась, что людям, у которых после кофе ощутимо ускоряется сердцебиение, потеют ладони, возникает боль в желудке или печени, ухудшается сон и возникает чувство тревоги, стоит отказаться от напитка, или пить не более 1-2 чашек в день.

Существует генетическая предрасположенность чувствовать тревожность из-за потребления кофеина, написала чиновница на своей странице в Facebook.

"Не стоит пить кофе вообще или не превышать дозу более 1-2 чашки в день, если после него у вас ощутимо ускоряется сердцебиение, потеют ладони, возникает боль в желудке или печени, ухудшается сон и возникает чувство тревоги", — отметила чиновница.

По его словам, "такие же симптомы могут наблюдаться у любого в случае чрезмерного потребления кофе". "Беременным женщинам, пожилым людям, лицам с гипертонией, проблемами желудочно-кишечного тракта и нарушениями сна, в состоянии сильного стресса следует ограничить употребление кофе тоже", — добавила и. о. министра.

Ранее Ульяна Супрун развенчала ряд медицинских мифов, а также утверждала, что остеохондроз наряду с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией является крупным коммерческим вымыслом современности.