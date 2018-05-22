Диетологи объяснили, как сделать кофе полезнее для здоровья

Медики не первый год твердят о вреде кофе для организма. В частности, он может стать причиной рака груди и толстой кишки, диабета II типа и болезни Паркинсона.

Тем не менее, есть способы сделать кофе гораздо полезнее для организма, пишет Time.

Для этого диетологи советуют:

выпить стакан простой воды перед употреблением кофе – чтобы уменьшить обезвоживание и вред от мочегонного эффекта напитка;

перед употреблением кофе – чтобы уменьшить обезвоживание и вред от мочегонного эффекта напитка; не использовать сахарозаменители – вообще;

– вообще; сахара класть тоже поменьше – не больше ложки в одну порцию;

класть тоже – не больше ложки в одну порцию; выбирать правильное молоко : если добавляете растительное молоко или коровье, но оно должно быть только органическим;

: если добавляете растительное молоко или коровье, но оно должно быть только органическим; добавить специй – корицу, имбирь, мускатный орех или гвоздику. Они хорошо влияют на организм, а также улучшают вкус напитка и облегчают отказ от сахара;

– корицу, имбирь, мускатный орех или гвоздику. Они хорошо влияют на организм, а также улучшают вкус напитка и облегчают отказ от сахара; не пить за 6 часов до сна – иначе рискуете проснуться на следующий день с плохим самочувствием.

Ранее ученые советовали, как быстро похудеть с помощью кофе.