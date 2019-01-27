Ученые выяснили, чем опасна для организма работа ночью

Сон. Иллюстративное фото / Fizcult

Работа в ночное время суток и сопутствующий недосып практически сразу приводит к повреждению структуры ДНК.

К такому выводу пришла группа ученых из Гонконгского университета (КНР). Оказалось, что работа ночью всерьез окисляет процессы в организме и разрушает ДНК. Такое положение вещей, в свою очередь, приводит к различным хронических заболеваний. таким выводам ученые пришли, проведя исследование на группе врачей, которые часто выходили на работу в ночные смены.

Сравнительный анализ крови людей, работавших дней и их визави, работавший ночью, продемонстрировал - все бодрствующие ночью подвергаются серьезным опасностям. В условиях недосыпа организм практически не мог нормально проводить регенерацию клеток. Кроме того, у некоторых из участников эксперимента нехватка приводила к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету.

Напомним, ранее ученые объяснили, что нужно употреблять в пищу для крепкого здорового сна. Позднее исследователи рассказали, чем полезен и чем вреден для дневного сна.