Ученые объяснили, чем опасна бессонница

В исследовании приняли участие 6 здоровых мужчин в возрасте до 30 лет.
Бессонница провоцирует нарушение обмена веществ и повышает содержание сахара в крови.
Такие выводы обнародовали исследователи из Университета Боулдер, пишет PNAS.
В исследовании приняли участие 6 здоровых мужчин в возрасте до 30 лет. Шесть дней медики фиксировались их активность, сон, диету и количество получаемого света.
Первые два дня участники жили по обычному режиму. Но постепенно их перевели на обратный график: спали добровольцы днем, а ели и жили активной жизнью ночью.
Каждые четыре часа врачи брали у мужчин анализ крови. Выяснилось, что смена режима привела к деформациям в 129 соединениях белков, в том числе в глюкагони, который побуждает печень отправлять больше сахара в кровоток.
Это объясняет, почему работники ночных смен в среднем чаще страдают диабетом, чем те кто работает в обычном режиме.
Ранее ученые рассказали, чем чреват недосып в ночное время суток. Любители "отрыва" всю ночь напролет, оказывается, подвергают свое здоровье серьезной опасности.
Также ученые объяснили, что нужно есть для крепкого здорового сна. Среди прочего, помогают улучшить качество сна и физические упражнения.
Напомним, американский ученый рассказал о пользе и вреде дневного сна. Сон не похож на банк, нельзя накопить задолженность, потом ее погасить, отметил сомнолог.