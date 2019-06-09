День друзей: все о празднике – от открыток до интересных фактов

Главред узнал самое важное про Международный день друзей.
Всемирный день друзей отмечается 9 июня.
Можно сказать, что это День братьев и сестер – но не по крови, а тех, кого вы выбрали сами.
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День друзей: интересные факты
Дружба – не только важная, но и очень полезная штука, ведь:
- те, у кого много друзей – живут на 50% дольше, чем одиночки, выяснили американские ученые;
- дружат даже акулы, узнали французские ученые;
- подружиться легче с неловкими и неуклюжими людьми: они вызывают умиление – вывод психологов;
- школьная дружба редко длится дольше, чем один год после окончания учебного заведения.
День друзей: как отпраздновать
Международный день друзей – отличный повод собраться вместе. Тем более, что в 2019 году 9 июня выпало на воскресенье, выходной день.
Можно устроить пикник (благо, погода прям-таки на этом настаивает), просто выбраться в парк или в кафе. Организовать прикольную фотосессию или заснять видео для общей коллекции.
Варианты посложнее – сходить в квест-комнату или в поход.
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День друзей: как поздравить друзей и что подарить
День друзей – это тот самый праздник, когда главным подарком является внимание. И пусть не всегда получается провести этот день вместе, но проявить заботу о человеке можно и на расстоянии.
Самый простой вариант – обменяться веселыми поздравлениями и прикольными открытками на День друзей 2019.
Также можно подарить общую фотографию в красивой рамке, браслет с надписью ("Лучшему другу, "Друзья навеки" или, как у Стива Роджерса и Баки Барнса, "Я с тобой до самого конца" и т.п.).
Для подарка в Международный день друзей лучше выбирать вещи, которые будут напоминать человеку именно о вас и вашей дружбе. Это может быть ваша общая детская фотография, смешной брелок или браслет с надписью "Лучшие друзья навеки".
Вся прелесть в том, что подарок другу – это позитив и для дарителя. Делая счастливым его, вы радуетесь сами.
С днем друзей – открытки и поздравления
Поздравления с Днем дружбы в прозе
Сегодня в современном и продажном мире, счастье быть другом, а еще большее счастье иметь друзей: настоящих, верных, не фальшивых. И в этот день хочу сказать я каждому: кто не отвернется в трудную минуту, кто нож точить не будет за спиной, кто не выставит Вас на посмешище и не откажет в помощи — это и есть настоящие друзья. Желаю каждому, пусть одного, но верного друга! Цените настоящую дружбу, ведь она дается не каждому.
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Сколько произведений посвящено дружбе! Да, друзья – это не подарок, это скорее испытание. Но мы к нему готовы! Мы хотим, чтобы у нас у всех были друзья. С праздником! Поздравьте всех своих друзей!
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Хорошим другом нельзя родиться, им можно только стать. Ведь дружеские отношения также требуют работы над собой, должного внимания. Но ты такой искренен и добрый человек с которым мне легко и просто, с которым я не думаю, что мне сказать и что сделать, как поступить, чтоб не обидеть тебя и не разрушить нашу дружбу. Я могу быть самим собой и довериться тебе на все сто процентов. То тот человек, который рядом в самые важные минуты моей жизни. Спасибо тебе мой друг! Я благодарю тебя за все и просто хочу верить, что эта дружба на всю жизнь!
Поздравления с Днем дружбы в стихах
С Днем друзей тебя я поздравляю,
Друг мой ты на свете лучше всех.
Мира, бодрости, тепла желаю
И, конечно, чтобы рядом был успех.
Жизнь веселье пусть наполнит,
"Крышу" точно от любви снесет,
Пусть судьба желания исполнит
И душа от радости поет.
***
Да здравствует дружба! С Днем друзей!
Пусть жизнь наполнится лишь яркими цветами.
Пусть с другом будет каждый день светлей,
Чтобы на жизнь смотреть счастливыми глазами!
***
С днем друзей хочу поздравить,
Это праздник для всех нас.
Дружбу светлую восславить,
Ту, что лечит нас подчас.
Вам беречь друзей желаю,
Никогда не предавать,
Помогать, любить и верить,
Обожать и понимать.
Поздравления с Днем дружбы в смс
4 смс - 241 символ:
Поздравляю с Днем друзей. Желаю, чтобы истинная дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг, пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на пути твоей жизни.
***
3 смс - 193 символа:
С днем друзей я поздравляю
Близких всех своих людей,
Доверяю и люблю вас,
Вместе с вами веселей,
Вам, друзья, я пожелаю
Быть счастливыми всегда,
Будем с вами всегда рядом,
Не разлучат нас года!
***
3 смс - 192 символа:
Друзей мы заводим с малых лет, но не все остаются с нами надолго! В день друзей пусть каждому в жизни улыбнется тот, с кем не страшно пройти трудный путь, кому можно довериться и не прогадать!