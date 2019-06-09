День друзей: все о празднике – от открыток до интересных фактов

9 июня 2019, 07:14

Главред узнал самое важное про Международный день друзей.

Когда и как отмечается День друзей в 2019 году
Когда и как отмечается День друзей в 2019 году / Pinterest

Всемирный день друзей отмечается 9 июня.

Можно сказать, что это День братьев и сестер – но не по крови, а тех, кого вы выбрали сами.

Читайте такжеНе пропустить: когда отмечают День отца и День матери в году 2019

День друзей: интересные факты

Дружба – не только важная, но и очень полезная штука, ведь:

  • те, у кого много друзей – живут на 50% дольше, чем одиночки, выяснили американские ученые;
  • дружат даже акулы, узнали французские ученые;
  • подружиться легче с неловкими и неуклюжими людьми: они вызывают умиление – вывод психологов;
  • школьная дружба редко длится дольше, чем один год после окончания учебного заведения.

День друзей: как отпраздновать

Международный день друзей – отличный повод собраться вместе. Тем более, что в 2019 году 9 июня выпало на воскресенье, выходной день.

Можно устроить пикник (благо, погода прям-таки на этом настаивает), просто выбраться в парк или в кафе. Организовать прикольную фотосессию или заснять видео для общей коллекции.

Варианты посложнее – сходить в квест-комнату или в поход.

Читайте такжеВ школе Киева развесили детские рисунки о дружбе с Россией

День друзей: как поздравить друзей и что подарить

День друзей – это тот самый праздник, когда главным подарком является внимание. И пусть не всегда получается провести этот день вместе, но проявить заботу о человеке можно и на расстоянии.

Самый простой вариант – обменяться веселыми поздравлениями и прикольными открытками на День друзей 2019.

Также можно подарить общую фотографию в красивой рамке, браслет с надписью ("Лучшему другу, "Друзья навеки" или, как у Стива Роджерса и Баки Барнса, "Я с тобой до самого конца" и т.п.).

Для подарка в Международный день друзей лучше выбирать вещи, которые будут напоминать человеку именно о вас и вашей дружбе. Это может быть ваша общая детская фотография, смешной брелок или браслет с надписью "Лучшие друзья навеки".

Вся прелесть в том, что подарок другу – это позитив и для дарителя. Делая счастливым его, вы радуетесь сами.

С днем друзей – открытки и поздравления

  • День друзей – открытки Pinterest
  • День друзей – открытки Pinterest
  • День друзей – открытки Pinterest
  • День друзей – открытки Pinterest
  • День друзей – открытки Pinterest
  • День друзей – открытки Pinterest
  • День друзей – открытки Pinterest
  • День друзей – открытки Pinterest
  • День друзей – открытки Pinterest
  • День друзей – открытки Pinterest
  • День друзей – открытки Pinterest
  • День друзей – открытки Pinterest
  • День друзей – открытки Pinterest

Поздравления с Днем дружбы в прозе

Сегодня в современном и продажном мире, счастье быть другом, а еще большее счастье иметь друзей: настоящих, верных, не фальшивых. И в этот день хочу сказать я каждому: кто не отвернется в трудную минуту, кто нож точить не будет за спиной, кто не выставит Вас на посмешище и не откажет в помощи — это и есть настоящие друзья. Желаю каждому, пусть одного, но верного друга! Цените настоящую дружбу, ведь она дается не каждому.

***

Сколько произведений посвящено дружбе! Да, друзья – это не подарок, это скорее испытание. Но мы к нему готовы! Мы хотим, чтобы у нас у всех были друзья. С праздником! Поздравьте всех своих друзей!

***

Хорошим другом нельзя родиться, им можно только стать. Ведь дружеские отношения также требуют работы над собой, должного внимания. Но ты такой искренен и добрый человек с которым мне легко и просто, с которым я не думаю, что мне сказать и что сделать, как поступить, чтоб не обидеть тебя и не разрушить нашу дружбу. Я могу быть самим собой и довериться тебе на все сто процентов. То тот человек, который рядом в самые важные минуты моей жизни. Спасибо тебе мой друг! Я благодарю тебя за все и просто хочу верить, что эта дружба на всю жизнь!

Поздравления с Днем дружбы в стихах

С Днем друзей тебя я поздравляю,

Друг мой ты на свете лучше всех.

Мира, бодрости, тепла желаю

И, конечно, чтобы рядом был успех.

Жизнь веселье пусть наполнит,

"Крышу" точно от любви снесет,

Пусть судьба желания исполнит

И душа от радости поет.

***

Да здравствует дружба! С Днем друзей!

Пусть жизнь наполнится лишь яркими цветами.

Пусть с другом будет каждый день светлей,

Чтобы на жизнь смотреть счастливыми глазами!

***

С днем друзей хочу поздравить,

Это праздник для всех нас.

Дружбу светлую восславить,

Ту, что лечит нас подчас.

Вам беречь друзей желаю,

Никогда не предавать,

Помогать, любить и верить,

Обожать и понимать.

Поздравления с Днем дружбы в смс

4 смс - 241 символ:

Поздравляю с Днем друзей. Желаю, чтобы истинная дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг, пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на пути твоей жизни.

***

3 смс - 193 символа:

С днем друзей я поздравляю

Близких всех своих людей,

Доверяю и люблю вас,

Вместе с вами веселей,

Вам, друзья, я пожелаю

Быть счастливыми всегда,

Будем с вами всегда рядом,

Не разлучат нас года!

***

3 смс - 192 символа:

Друзей мы заводим с малых лет, но не все остаются с нами надолго! В день друзей пусть каждому в жизни улыбнется тот, с кем не страшно пройти трудный путь, кому можно довериться и не прогадать!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник поздравления открытки Международный день дружбы
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:05
UFC 238. Шевченко нокаутировала Ай
07:46
UFC 238. Фергюсон победил Серроне
07:45
Кабачковый торт с разными овощными начинками: классные рецепты
07:38
У Вакарчука рассказали, как провели отбор кандидатов в избирательный список Голоса
07:14
День друзей: все о празднике – от открыток до интересных фактов Фото
07:02
Головкин нокаутировал Роллса Видео
06:56
Игры с Кремлем, или Три старых вывода для Зеленского мнение
06:42
"Позор! Горите в аду!": после вылета Черноморца фанаты устроили беспорядки Видео
06:27
"Пупы Земли": названы знаки Зодиака, которые подавляют и любят руководить
06:12
Мексиканский боксер чуть не умер на ринге Видео
05:54
Болгарская Барби шокировала Сеть "ж*пой под носом" Фото
05:10
Роксолана Мерьем Узерли показала шикарную грудь
04:22
Политолог рассказал о возможности коалиции Слуги народа и Бойко-Медведчука
03:43
Что будет с ценами на продукты в Украине в июне: эксперты дали радужный прогноз
03:01
Мисс Украина-2018 очаровала в пикантной фотосессии
02:09
Выходные на Троицу и День Конституции: как украинцы отдыхают в июне 2019
01:16
След Нибиру: на Марсе нашли доказательства приближения конца света
00:33
Сексолог объяснил, откуда берутся фантазии о групповом сексе
08 июня, суббота
23:58
Чубаров объявил, с кем крымские татары идут на выборы в Раду
23:48
Ученые выяснили простой и самый эффективный способ, как понизить давление
23:20
"Ты хочешь такой же расклад, как с Галкиным?": Панин жестко наехал на Харламова и пригрозил ему компроматом Фото Видео
23:01
Украина - Люксембург: история встреч, судьи, прогнозы экспертов, где смотреть
22:55
"Кровь на губах": дочь Гриценко угодила в ДТП
22:50
Кто в Венгрию, кто в Румынию: опрос показал, сколько закарпатцев хотят жить в унитарной Украине
22:18
"Хлоп – и все": сын Бари Алибасова рассказал, как тот отравился и что с ним теперь
21:54
"Санкции – это ошибка": глава делегации стран ЕС возжелала "прекрасного крымского вина"
21:38
Самопомич объявила кандидатов в мажоритарных округах
21:06
Цены на гречку и хлеб в Украине взлетят: когда и насколько
20:48
Партия Голос Вакарчука и партия Саакашвили рассекретили свои списки: с кем политики идут на выборы в Раду Видео
20:15
Начальник полиции сбил ребенка: появилось видео первых минут после ДТП в Конотопе Видео
19:34
Австралийская теннисистка впервые в карьере выиграла турнир Большого Шлема
19:19
"Лишь хруст костей": российский журналист анонсировал выездные визы и возвращение смертной казни в РФ
18:50
В Германии "непутевый" премьер призвал отменить санкции против России
18:39
Главные новости 8 июня: Притула и чета Билоножко собрались в депутаты, партия Саакашвили пойдет в Раду в одиночку Фото
18:05
"Те же грабли": Гриценко решил объединиться с Саакашвили на выборах в Раду
17:35
На Киев идет опасная гроза
17:28
Чета Билоножко собралась в Раду: приютил артистов в списке Смешко
17:19
Мастера спорта по борьбе до смерти забили в Москве
17:07
Вакарчук потянул на выборы известного журналиста
16:45
Золотые монеты и слитки: под Киевом обчистили дом нардепа-беглеца из БПП
16:38
После скандала с дочерью Алсу Первый канал решил судьбу шоу Голос. Дети в России Видео
16:19
Грандиозное празднование дня рождения Елизаветы II: Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Фото Видео
15:50
Херсонский коп сбил двух пешеходов
15:40
Тони Фергюсон vs Дональд Серроне: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров Видео
15:24
Вкусное и полезное варенье из одуванчиков: как готовить главную майскую сладость Видео
14:44
Зинченко поцеловал журналистку после игры с Сербией Видео
14:39
"Падаль в накрахмаленных рубашках": Садовый рассказал, кого поведет на выборы в Раду
13:36
"Уже нет политического будущего": на выборы в Раду партия Саакашвили пойдет в одиночку Видео
13:04
"Счастлив, что скоро смогу вылететь в Рим": Паулу Фонсека прокомментировал свое будущее
12:57
Смешко ведет на выборы людей Садового и обвиняемого в госизмене экс-главу Генштаба
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять