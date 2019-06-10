Длинный уик-энд ждет украинцев уже на этой неделе

Первые длинные выходные в июне 2019 в Украине будут уже на этой неделе: 16 июня в этом году украинцы отмечают Троицу.

Зеленые праздники, как их еще называют, отмечают традиционно в воскресенье. Но так как Троица – государственный праздник, то следующий за ним понедельник также будет официальным выходным днем. Так что отдохнут украинцы с 15 по 17 июня включительно.

Напомним, что Троица всегда отмечается спустя 50 дней после Пасхи.

Читайте такжеКоли Трійця в 2019 році: традиції та заборони святаРанее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Также выходные ждут украинцев и благодаря празднованию Троицы 2019.

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