"Ж*па есть, а слова нет": В России школьный класс заставили писать на доске малопристойное слово

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В России, в Екатеринбургском лицее имени Дягилева, учительница заставила первоклассников по очереди писать на доске слово "жопа", чтобы вычислить почерк написавшего это слово на парте.

Соответствующее сообщение опубликовало региональное издание Е1.

"Кто-то написал это слово то ли на парте, то ли на доске, и психологу с классным руководителем нужно было определить по почерку. Посадили весь класс и заставили всех прописывать. Там учатся творческие дети, некоторые, возможно, даже такого слова в семье не слышали, а в образовательном учреждении заставили прописать! Я, конечно, понимаю, что дети в автобусах и на улице и не такое услышат, но, простите, в образовательном учреждении", - заявила журналистам читательница Елена.

Позднее в Городском управлении образования подтвердили, что такой инцидент действительно произошел в 1-Б классе лицея имени Дягилева. По словам Елены, учительница извинилась перед родителями учеников.

"Учительнице объявлен выговор, рассматривается вопрос о ее профессиональном соответствии. К сожалению, это так. Я принес родителям свои извинения", − заявил глава лицея Андрей Кадочников.

Напомним, ранее в Сеть попало снятое в России видео издевательств заведующей детсадом над ребенком, которая заставляла того "целовать землю-кормилицу":