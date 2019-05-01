"Целуй землю-кормилицу": в Сеть попало видео издевательств заведующей детсадом над ребенком

Тот самый момент / скриншот из видео

В российском городе Краснодар заведующую детским садом уличили в том, что она "воспитывает" малышей бесчеловечными методами.

Женщина в жесткой форме обзывала ребенка, а затем поставила на колени и заставила целовать землю.

Видео "воспитательного процесса" сняла случайная прохожая. В записи четко слышно, как женщина-педагог кричит: "На колени встань! Целуй землю, которая тебя кормит и поит! Целуй землю, пока башку не оторвала". Затем она толкнула ребенка на асфальт.

В ней жители Краснодара опознали заведующую детским садом № 74 "Звездочка" Эмму Мильнер. Как бывает в таких случаях, о жестокости заведующей родители, но предпочитали без скандала переводить детей в другое учреждение.

Полиция проводит доследственную проверку, а в городском Департаменте образования пообещали сразу же после майских праздников уволить заведующую по статье о несоответствии должности.

Напомним, в Ровенской области из детского сада уволили воспитательницу за откровенные фото в купальнике.