"Ел капусту руками": в супермаркете Днепра мужчина жадно поедал соленья

Мужчина решил, что в супермаркете "олл инклюзив" / Фото: скриншот из видео

В одном из супермаркетов Днепра неизвестный мужчина без смущения поедал магазинные соленья ложкой, которая предназначена для перекладывания разносолов в контейнеры.

Городской паблик Украина-Днепр опубликовал видео очевидца, который снял трапезу.

По предварительной информации, инцидент произошел в супермаркете Варус.

Автор видео уверяют, что сначала мужчина ел соленую капусту руками. Затем он переключился на огурцы, а впоследствии решил вернуться к капусте. Причем, если изначально "гурман" пробовал все руками, то потом продолжил ложкой и уже пробовал все подряд.

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на произошедшее. Одни восприняли это как шутку, а другие возмущались, что потом другие покупатели будут покупать эти продукты и насыпать в контейнеры уже не совсем чистой ложкой.

Приезжайте в Днепр, мы накормим всех! )) До того как Таня Ковригина начала снимать этого мужика, он ел цветную капусту руками, потом съел солёный огурчик, потом снова ел руками капусту и опять огурчик. Но потом понял, что это будет долго и решил взять ложку, которой налаживают люди. Вообщем смотрите) VARUS - там где вкусно! ??? Опубликовано Україна-Дніпро Пятница, 14 июня 2019 г.

Напомним, в Оболонском районе Киева на Минском массиве в супермаркете в отделе хлебобулочных изделий произошла перепалка между двумя мужчинами, один из оппонентов ударил другого в голову и убил.