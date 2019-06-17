Духов день 2019: что нельзя делать, как молиться и с чем поздравлять

Главред узнал приметы и традиции дня.
Троица 2019 прошла – но неделя после праздника также имеет свои традиции и особенности.
Первый день недели после Троицы – это Духов день 2019. День, в который Земля – именинница в 2019 году. Ведь сегодня нельзя работать с землей: все полевые и огородные работы откладываются.
Еще неделю после Троицы называют Русалья неделя: на берегах водоемов в старину оставляли детскую одежду, полотенца и еду для русалок, воду в колодцах освящали (а затем освященной водой из колодца "смывали" с себя грехи), заботились о деревьях. Кроме того, это период сбора различных трав: они считаются особо целебными в это время.
Кроме того, искали клады и устраивали пикники – чтобы "накормить" землю.
Что нельзя делать всю эту неделю после Троицы – читайте в нашем материале Запреты на Троицу: почему нельзя стричься и мыться и сколько дней не работают после праздника.
День Святого Духа: что нельзя делать
В этот день категорически запрещается:
- работать на земле, чтобы не повредить будущий урожай;
- хозяйки не стирают, не убирают и не шьют.
Многие также спрашивают, можно ли стричь волосы в духов день. По народным поверьям – нет. И лунный календарь стрижек на июнь 2019 тоже не советует: мол, не понравится в итоге результат. А вот церковь этого не возбраняет.
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Праздник 17 июня 2019: молитва дня
Есть специальные молитвы в Духов день. И среди них особая молитва о счастье, здоровье и благополучии в Духов день:
Владыка Небес, Утешитель, Дух истины, всюду простилающийся и все наполняющий, источник благодати, даритель жизни, спустись и поселись в нас, дабы освободить души наши от всякой скверны.
Духов день: поздравления
Во имя Сына и Отца, и Святого Духа,
Эти вечные слова, как бальзам для слуха!
Дух святой с небес сошел, от греха нас уберечь,
От соблазна увести и от беды предостеречь!
У нас нынче — Духов день, поздравленья принимай,
С верою в душе живи и никогда не унывай!
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3 смс - 185 символов:
Есть народная примета:
Духов день — начало лета!
Отступают холода.
Здравствуй, теплая пора.
Злые духи исчезают —
Люди травы собирают.
Знает праздник свой черед —
Вслед за Троицей идет!
***
4 смс - 250 символов:
В Духов день от чистого сердца желаю, чтобы берёзовые веточки прогнали из дома все печали и ненастья, чтобы аромат целебных трав наполнил душу счастьем и надеждой, чтобы сырая землица радовала щедрыми урожаями, а близкие люди дарили яркий свет любви.
***
С небес спустился Дух Святой
И по полям, и по растения
Идет сейчас народ босой,
Чтоб получить благословение.
Не затуманит пусть тоска
И грусть не бросит в душу тень,
Пусть вера правдою тогда
К тебе придет на Духов день.
***
Сегодня именинница земля
Свои объятья радости раскрыла,
Под солнцем нежатся бескрайние поля
И Дух Святой спускается на крыльях.
Пусть Духов день наполнит души светом,
Пусть радость в дом хозяйкою войдет,
Добра желаю вам и вашим детям,
Пусть этот праздник счастье принесет.
***
Сегодня отмечается светлый церковный праздник — Духов День. Святой дух летает над землей, даруя жизнь и наделяя сердца людей любовью, верой и добром. Пусть этот день будет отмечен радостью и светлыми помыслами, все живое наполняется силами и мощью плодородия. Славим землю-именинницу!