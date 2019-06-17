Духов день 2019: что нельзя делать, как молиться и с чем поздравлять

17 июня 2019, 12:57

Главред узнал приметы и традиции дня.

Духов день 2019: что нельзя делать, как молиться и с чем поздравлять
Духов день 2019: что нельзя делать, как молиться и с чем поздравлять / 1zoom.ru

Троица 2019 прошла – но неделя после праздника также имеет свои традиции и особенности.

Первый день недели после Троицы – это Духов день 2019. День, в который Земля – именинница в 2019 году. Ведь сегодня нельзя работать с землей: все полевые и огородные работы откладываются.

Еще неделю после Троицы называют Русалья неделя: на берегах водоемов в старину оставляли детскую одежду, полотенца и еду для русалок, воду в колодцах освящали (а затем освященной водой из колодца "смывали" с себя грехи), заботились о деревьях. Кроме того, это период сбора различных трав: они считаются особо целебными в это время.

Кроме того, искали клады и устраивали пикники – чтобы "накормить" землю.

Что нельзя делать всю эту неделю после Троицы – читайте в нашем материале Запреты на Троицу: почему нельзя стричься и мыться и сколько дней не работают после праздника.

День Святого Духа: что нельзя делать

В этот день категорически запрещается:

  • работать на земле, чтобы не повредить будущий урожай;
  • хозяйки не стирают, не убирают и не шьют.

Многие также спрашивают, можно ли стричь волосы в духов день. По народным поверьям – нет. И лунный календарь стрижек на июнь 2019 тоже не советует: мол, не понравится в итоге результат. А вот церковь этого не возбраняет.

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Праздник 17 июня 2019: молитва дня

Есть специальные молитвы в Духов день. И среди них особая молитва о счастье, здоровье и благополучии в Духов день:

Владыка Небес, Утешитель, Дух истины, всюду простилающийся и все наполняющий, источник благодати, даритель жизни, спустись и поселись в нас, дабы освободить души наши от всякой скверны.

Духов день: поздравления

  • Духов день – картинки Fresh-Cards.ru, соцсети
  • Духов день – картинки Fresh-Cards.ru, соцсети
  • Духов день – картинки Fresh-Cards.ru, соцсети
  • Духов день – картинки Fresh-Cards.ru, соцсети
  • Духов день – картинки Fresh-Cards.ru, соцсети
  • Духов день – картинки Fresh-Cards.ru, соцсети
  • Духов день – картинки Fresh-Cards.ru, соцсети
  • Духов день – картинки Fresh-Cards.ru, соцсети
  • Духов день – картинки Fresh-Cards.ru, соцсети
  • Духов день – картинки Fresh-Cards.ru, соцсети

Во имя Сына и Отца, и Святого Духа,

Эти вечные слова, как бальзам для слуха!

Дух святой с небес сошел, от греха нас уберечь,

От соблазна увести и от беды предостеречь!

У нас нынче — Духов день, поздравленья принимай,

С верою в душе живи и никогда не унывай!

***

3 смс - 185 символов:

Есть народная примета:

Духов день — начало лета!

Отступают холода.

Здравствуй, теплая пора.

Злые духи исчезают —

Люди травы собирают.

Знает праздник свой черед —

Вслед за Троицей идет!

***

4 смс - 250 символов:

В Духов день от чистого сердца желаю, чтобы берёзовые веточки прогнали из дома все печали и ненастья, чтобы аромат целебных трав наполнил душу счастьем и надеждой, чтобы сырая землица радовала щедрыми урожаями, а близкие люди дарили яркий свет любви.

***

С небес спустился Дух Святой

И по полям, и по растения

Идет сейчас народ босой,

Чтоб получить благословение.

Не затуманит пусть тоска

И грусть не бросит в душу тень,

Пусть вера правдою тогда

К тебе придет на Духов день.

***

Сегодня именинница земля

Свои объятья радости раскрыла,

Под солнцем нежатся бескрайние поля

И Дух Святой спускается на крыльях.

Пусть Духов день наполнит души светом,

Пусть радость в дом хозяйкою войдет,

Добра желаю вам и вашим детям,

Пусть этот праздник счастье принесет.

***

Сегодня отмечается светлый церковный праздник — Духов День. Святой дух летает над землей, даруя жизнь и наделяя сердца людей любовью, верой и добром. Пусть этот день будет отмечен радостью и светлыми помыслами, все живое наполняется силами и мощью плодородия. Славим землю-именинницу!

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праздник Троица приметы традиции
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