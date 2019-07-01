Затмения и конфликты: астропсихолог рассказала об опасностях июля-2019

Астропсихолог рассказала об опасностях июля-2019 / http://golbis.com

В июле 2019 года предстоят два затмения, а ретроградный Меркурий создаст не самые комфортные условия для жизни.

По словам астропсихолога Валентины Виттрок, во втором месяце лета стоит обратить особое внимание на потенциальные опасности.

Как рассказала она Фактам, 2 июля в 19.17 по Гринвичу (22.17 по киевскому времени) в одиннадцатом градусе знака Рак произойдет полное солнечное затмение. Осторожными в этот день стоит быть всем, но особую бдительность нужно проявлять Ракам и тем, у кого в гороскопе в этом знаке расположились важные для жизни и деятельности планеты. В группе риска также находятся представители знаков так называемой кардинальной четверки, в которую, помимо Рака, входят Весы, Овен и Козерог. Связанный с затмением дискомфорт будет ощущаться дней за десять до его начала. Он может проявляться в виде конфликтов на работе и плохого самочувствия — под ударом в это время оказываются грудь и желудок, усиливается активность вирусных инфекций.

Читайте такжеЖдать придется не один год: астролог рассказала, когда Украина сможет вернуть Крым2 июля Марс переходит в знак Льва, в котором задержится на полтора месяца, что сделает людей "падкими" на массовые мероприятия культурного характера — театрализованные представления и фестивали. А вот новые идеи воплощать в жизнь не рекомендуется — ваш труд, скорее всего, окажется напрасным.

Важно также помнить, что 2 июля начинается так называемый коридор затмений. В это время возможны таинственные события, которые невозможно понять с точки зрения обычной логики. Усугубит положение ретроградный Меркурий, который будет двигаться вспять в период с 7 июля по 1 августа. В это время возможны поломки техники, финансовые погрешности, путаница в документах, срыв запланированных поездок, препятствия в бизнесе и личной жизни.

Виттрок подчеркнула, что 3 июля Венера, зайдя в знак Рака, сделает его представителей неотразимыми в глазах противоположного пола, а всех остальных — склонными к романтическим чувствам. Особого внимания — и нежности — в этот период потребуют дети.

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По ее словам, 4 июля транзитная Луна в знаке Льва соединяется с Марсом, что может дать повышенные эмоциональность и аварийность.

Эксперт предупредила, что 9 июля срединная — и самая опасная — точка коридора затмений. Негатив, который будет ощущаться на физическом уровне, немного сгладит тот факт, что транзитная Луна будет проходить через уравновешенный и дипломатичный знак Весов, но все равно определенная доля осторожности не помешает.

Читайте также"Лилит отстреливает Водолеев": астропсихолог назвала причину смерти Юлии НачаловойАстропсихолог сообщила, что 10−12 июля транзитная Луна зайдет в знак Скорпиона, что чревато вспышками насилия, особенно на сексуальной почве. Негативное отношение Луны к Марсу во Льве и Урану в Тельце может стать причиной войн и пожаров в разных частях света. Рекомендуется отказаться от хирургических операций, особенно, если они касаются органов мочеполовой системы, а также шеи и спины. Возможны заболевания лимфатической системы, резкие боли, спазмы, инфаркты и инсульты.

По ее прогнозу, 13−14 июля транзитная Луна, вошедшая в знак Стрельца, соединившись там с Юпитером в знаке Льва и посылая положительные энергии Марсу в знаке Льва, принесет хорошее настроение и безоблачную погоду.

Она уточнила, что 15−17 июля проход транзитной Луны по знаку Козерога будет омрачен ее напряженными отношениями с Солнцем, находящимся в знаке Рака, Сатурном и Плутоном, проходящими по знаку Козерога. Такая конфигурация приведет к возможным манипуляциям чужими чувствами и эмоциями.

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16 июля в 21.38 по Гринвичу (17 июля в 00.38 по киевскому времени) произойдет полное лунное затмение. Повышенная электромагнитная гравитация не самым лучшим образом отразится на самочувствии пожилых и больных людей, беременных женщин, которым лучше избегать любых нагрузок, а по возможности — вообще остаться дома.

18 июля транзитная Луна в Водолее может спровоцировать Марс в знаке Льва на конфликты. Особенно это коснется таких знаков, как Телец, Лев, Водолей и Скорпион, уточнила Виттрок.

В то же время 20−21 июля транзитная Луна в Рыбах может сделать всех немного пророками — обращайте внимание на знаки судьбы и вещие сны. Меркурий, возвращаясь в знак Рака, обратит особое внимание на вопросы защиты прав матери и ребенка — возможно принятие новых прогрессивных законов на эту тематику.

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Она прогнозирует, что 22−24 июля транзитная Луна, идущая по знаку Овна, принесет повышенную аварийность и упрямство, чреватое ошибками и просчетами, особенно в сфере финансов. Солнце 24 июля переходит из плаксивого знака Рака в жизнелюбивый знак Льва, одаривая всех землян оптимизмом и положительной энергией.

Астропсихолог уточнила, что 25 июля транзитная Луна в Тельце соединяется с Ураном и создает напряжение с Солнцем, что делает возможным ухудшение самочувствия (особенно осторожными стоит быть тем, кто страдает от хронических сердечно-сосудистых заболеваний) и повышает аварийность. Несмотря на это, день обещает быть эмоционально стабильным.

По ее словам, 27−28 июля транзитная Луна в Близнецах может подбить вас на критику окружающих, включая начальство. Выражая ему свое недовольство, помните о субординации и чувстве такта.

И наконец 29 июля, подчеркнула Виттрок, транзитная Луна в Раке ставит на первое место домашний уют, которого захочется даже тем, кто любит ходить в гости и путешествовать. Венера, зашедшая в знак Льва, разливает в атмосфере любовную истому — романы разной интенсивности и продолжительности будут вспыхивать буквально на ровном месте.

Напомним, ранее стало известно, что звезды сулят всем знакам в год Свиньи.