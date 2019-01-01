Восточный гороскоп на 2019 год: что звезды сулят всем знакам в год Свиньи

Стало известно, что звезды сулят всем знакам восточного гороскопа на 2019 год

В ночь на 5 февраля будут встречать китайский Новый год, символ 2019-го по восточному календарю — Желтая Земляная Свинья (Кабан).

В китайском гороскопе 12 знаков — Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья, астропсихолог Валентина Виттрок рассказал ТСН, что ждет представителей этих знаков в 2019-м.

По словам эксперта, Свинья заставит Крысу навести порядок во всех сферах жизни, в первую очередь, — отказаться от дел и отношений, у которых уже "истек срок годности".

Сначала представители этого знака будут сопротивляться, но потом получат удовольствие от ощущения чистоты и свободы. В следующем году смогут добиться успеха Крысы, которым удастся начать жизнь с чистого листа.

Быку нужно показать свое упорство, поскольку уступчивая Свинья уважает тех, кто может настоять на своем. Начатые Быками проекты обречены на успех, но для того, чтобы воплотить их жизнь, нужно будет приложить усилия. Весь год рожденных под этим знаком людей будут радовать успехи детей в учебе и спорте.

Читайте такжеАстролог спрогнозировал, когда упадет Крымский мостТигр сможет добиться успеха в любой ситуации, 2019 год станет для него на редкость удачным. Тиграм нужно помнить, что лучшее — враг хорошего и не стоит доводить любое дело до совершенства. Их профессиональные удачи будут напрямую связаны с поддержкой близких людей.

Коту придется действовать по принципу "волка ноги кормят". Подниматься вверх смогут только те Коты, которые опередят конкурентов. Представителям этого знака в отношениях с любимым человеком стоит брать инициативу в свои руки, поскольку вторая половинка, похоже, не готова к решительным действиям, но будет не против, если вы поруководите.

Драконы захотят увеличить количество адреналина в крови, это их будет подталкивать к разному экстриму. Драконам стоит помнить, что во всем необходимо знать меру. Людям, рожденным под этим знаком, стоит задуматься о сбережении семьи — ее может разрушить мимолетная измена.

Змею ожидают перемены — новое придет на смену старому во всех сферах жизни. В 2019-м неизменным должно остаться только самое главное — любовь, дружба и семья. Потерять близких людей очень легко, а вот восстановить отношения иногда просто невозможно.

Лошадь ожидает успех в делах, за что бы она ни взялась, все будет удаваться на отлично. Такой ситуацией стоит воспользоваться тем, кто серьезно настроен на рывок в карьере и улучшение финансового положения. Нужно воздержаться от лишних покупок, иначе можно потратить все заработанные деньги.

Коза будет капризничать и, если не будет беречь то, что у нее есть, может чего-то лишиться. Представителям этого знака звезды сулят успехи на работе. Во многом успехи на работе будут обусловлены благосклонностью начальства, которое не заметит промахов, но придет в восторг от достижений.

Обезьяне не нужно пытаться разнообразить свою жизнь за счет рискованных предприятий, поскольку авантюры могут привести совсем не к тем результатам, которые ожидались. В окружении может появиться новый человек, который вполне способен стать преданным другом.

Читайте также"Теракты, взрывы или новая война": астролог рассказал, когда в Украине наступит мирПетуху звезды сулят удачу в финансовых делах. В весенне-летний период возможны путешествия на большие расстояния, благодаря которым можно расширить горизонты — как в прямом, так и в переносном смысле. Не стоит делать резкие движения в семейной жизни, поскольку есть риск нарваться на негативные последствия.

Собаке для достижения успеха не стоит вести себя вызывающе и выпячивать свои достоинства. Представители этого знака смогут сохранить то, что уже имеют. В профессиональном плане удача ждет тех, кто умеет работать в команде.

Свинье звезды сулят удачу во всех сферах жизни. Рожденные под этим знаком люди легко преуспеют там, где раньше безнадежно буксовали. Нужно будет уметь передавать часть своих полномочий, поскольку за все браться самому "не царское дело". В трудные периоды опорой будет любимый человек. Ранее Влад Росс говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.