Только проснулся и уже устал: как с бодростью вставать по утрам

Порой оторвать голову от подушки невозможно из-за дикой усталости / 7mednews.ru

Многим людям очень сложно вставать по утрам и отрывать голову от подушки, а уж о бодром расположении духа и вовсе не может быть и речи.

Разбитая голова и усталость на утро даже после спокойного вечера – это сигнал о проблемах со здоровьем, говорят специалисты, и советуют придерживаться простых правил, чтобы улучшить самочувствие.

1. Ложиться до полуночи

Здоровый сон должен длиться 7-8 часов, но не менее важно и время, когда человек ложиться спать. Специалисты советуют укладываться в постель в период с 22.00 до 24.00 – как раз в это время восстанавливается нервная система. Если лечь позже, то можно получить тот самый эффект — разбитую голову.

2. Не пить энергетики

Энергетические напитки и кофе лишь на время повышают умственную и физическую активность и даже настроение. Это происходит за счет того, что нервная система начинает работать на повышенных оборотах, что приводит к ее истощению — последствия можно почувствовать как раз утром. Крепкий кофе и энергетики пить можно, но это стоит делать, если без них совсем нельзя выжить.

3. Питаться чаще

Специалисты советуют переходить на 5-6-разовое питание. Это не значит, что каждый прием пищи нужно устраивать пир: нужно установить время для трех основных трапез, а между ними устраивать небольшие перекусы. Можно со спокойной душой лопать орешки, фрукты или овощи без вреда для фигуры.

4. Начинать день с кардио

Если утром есть время, то лучше всего начать день с кардиотренировок (например, аэробики, берпи, приседаний) — это позволит телу не впадать в спячку в течение дня, да и при пробуждении на следующий день голова болеть не будет. Другой полезный вид нагрузок — йога, асаны и дыхательные упражнения регулируют правильный баланс гормонов, в частности эндорфинов и серотонина.

5. Облиться водой

Вода хороша во всех видах: можно выпить стакан воды, чтобы запустить пищеварение, а для кожи использовать термальную воду — сразу появится чувство бодрости.

6. Прогулки на свежем воздухе

Перед сном, да и в течении дня стоит как можно больше времени находиться на улице – к примеру, вырваться на обед в город, пройти одну остановку пешком или встретиться с друзьями в парке после работы.

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