Названы главные признаки выгорания на работе

При выгорании на работе у человека появляются признаки депрессии, сообщила Ульяна Супрун / hochu.ua

Ульяна Супрун, временно восстановленная в должности исполняющего обязанности министра здравоохранения, сообщила, что выгорание — это состояние хронического стресса и разочарования, когда много работы не приводит к должным результатам, у выгорания на работе есть несколько характерных признаков.

Выгорание похоже на депрессию, человек негативно относится к своим задачам, чаще ошибается и не осознает этого, человеку не помогут восстановить силы достаточное количество сна и питательная пища, которые способны помочь восстановить работоспособность при усталости, написала чиновница в Facebook.

По ее словам, у выгоревшего человека, как и при депрессии, нет сил, плохое настроение, есть эмоциональная нестабильность, нарушено пищевое поведение и сон. Также человеку при выгорании присуща неуверенность в своем профессионализме, в своих способностях, может появиться циничное отношение к работе и коллегам.

Выгоревшие люди часто принимают неправильные решения, чувствуют себя эмоционально истощенными, им тяжело концентрировать внимания, запоминать информацию, появляется тревожность.

Читайте такжеПсихолог посоветовала, как подтолкнуть мужчин зарабатывать больше и говорить комплиментыПри выгорании возможны и одышка, учащенное сердцебиение, головокружение, головная боль, желудочно-кишечные боли.

"Человеку, который выгорел, следует отдыхать и быть в безопасности и уюте до нескольких месяцев, искать поддержку, изменить свои ценности и попробовать переключиться на спорт или хобби, чтобы не думать о работе...", — посоветовала Супрун.

Кроме того, следует меньше пользоваться гаджетами, делать перерыв между проектами, не работать сверхурочно, если нет сил.

Ранее сотрудники "Американского института стресса" провели исследование и выяснили, что людям помогают преодолеть выгорание на работе поездка в путешествие, несколько отгулов или новый график.