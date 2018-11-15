Эксперты рассказали, как избежать выгорания на работе и не перетруждаться

15 ноября 2018, 03:46

В общем-то, способы одновременно и простые, и непростые.

Выгорание на работе. Иллюстративное фото / Flytothesky.

Сотрудники "Американского института стресса" составили перечень рекомендаций для людей, подверженных выгоранию на работе.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Medium. Исследователи утверждают, что кратковременно помочь перерабатывающим людям помогает поездка в путешествие или несколько отгулов – ради успокоения и снятия стресса.

Далее, чтобы сражаться с выгоранием в дальней перспективе, нужно избавиться от трех причин такого явления − эмоционального истощения, деперсонализации ("замена характеристик для реального человека) и утраты способности к сосредотачиванию.

Читайте такжеУченые выяснили, как секс влияет на способность людей к работеЗдесь поможет тщательное планирование собственной жизни вне офисных стен. В первую очередь, стоит начать поплотнее общаться с друзьями. Далее, если это даст эффекта в нужной пропорции, то нужно почитать интересную книгу либо заняться приготовлением пищи.

Самая крайняя мера – обратиться к своему начальнику с просьбой об отпуске или отгуле (мол, "нормально работать не могу"), либо, в крайнем случае, с просьбой о новом рабочем графике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появился топ-6 привычек, продляющих человеческую жизнь.

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