День шоколада 2019: все о празднике – от правил еды шоколада до поздравлений

К этому празднику Главред узнал самое интересное о шоколаде.
День шоколада 2019 отмечается трижды, но именно Всемирный день шоколада празднуется 11 июля. Эта дата утверждена во Франции, которая и ввела в Европе моду на привезенный из Мексики шоколад.
А вот в США День шоколада празднуют еще 7 июля. Еще одной датой праздника считается 13 сентября.
Отметить праздник можно стильно (к примеру, надев на работу что-то шоколадного цвета), музыкально (есть много песен, где звучит слово "шоколад") и дружно (вряд ли друзья откажутся, если позвать их на вечерние шоколадные посиделки).
К этому празднику Главред узнал самое интересное о шоколаде.
Сколько шоколада можно есть в день
Норма шоколада в день:
- 1/3 или 1/4 плитки в 100 г черного шоколада – для взрослых мужчин и женщин с хорошим здоровьем и в нужной им физической форме;
- такая же доза, но шоколада с высоким содержанием какао-бобов (от 70% до 90%) – для тех, кто сидит на диете и хочет похудеть;
- 15 г (то есть три шоколадные дольки) в неделю – при проблемах с лишним весом;
- 30 г в месяц – это норма шоколада молочного или белого;
- 10 г в неделю – если в плитке есть орехи, карамель и иные добавки.
Детям младше 3-х лет шоколад есть не рекомендуется. После третьего дня рождения можно давать малышу эту сладость, но только горький шоколад и не больше 20 г в неделю.
Шоколад лучше есть утром: так он повышает настроение и заряжает энергией. А вот после 16:00 употреблять его диетологи уже не рекомендуют.
Как правильно есть шоколад
Врач-диетолог Оксана Скиталинская посоветовала, что стоит есть шоколад, в котором более 75% какао-бобов, и попробовать постепенно "повышать градус".
Шоколад: польза
Шоколад входит в топ-3 продукта, которые замедляют старение и улучшают организм. Правда, это касается только того сладкого продукта, в котором максимальное содержание какао.
Также ученые пояснили, как шоколад спасает от потери слуха. В лакомстве содержатся полифенолы, которые обладают защитной функцией.
Калорийность 100 г шоколада – 539 ккал. Но при этом шоколад борется с самым опасным жиром. Если регулярно есть черный шоколад, улучшается кровоснабжение кожи, сообщила Супрун.
Кроме того, ученые рассказали, что употребление в пищу темного шоколада с высоким содержанием какао значительным образом улучшает иммунитет и повышает активность головного мозга человека. Также они поведали, какую пользу телу приносит вино в комплексе с шоколадом.
Шоколад: интересные факты и мифы
Шоколад на самом деле не разрушает зубы. А молочный шоколад еще и укрепляет кости и иммунную систему (в его составе есть кальций, магний и калий).
В разных странах едят шоколад по-разному:
- в Украине и России шоколад принято есть с фруктами и с легким алкоголем (вином, шампанским), а вот в Чехии – с пивом;
- в США любят шоколад с солью и вприкуску с беконом, а в Японии – с васаби;
- одним из лучших в мире (наравне со швейцарским и французским) считается шоколад производства Бельгии – и вот там гурманы предпочитают есть шоколад с базиликом и помидорами.