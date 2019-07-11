День шоколада 2019: все о празднике – от правил еды шоколада до поздравлений / abouteverything.org

День шоколада 2019 отмечается трижды, но именно Всемирный день шоколада празднуется 11 июля. Эта дата утверждена во Франции, которая и ввела в Европе моду на привезенный из Мексики шоколад.

А вот в США День шоколада празднуют еще 7 июля. Еще одной датой праздника считается 13 сентября.

Отметить праздник можно стильно (к примеру, надев на работу что-то шоколадного цвета), музыкально (есть много песен, где звучит слово "шоколад") и дружно (вряд ли друзья откажутся, если позвать их на вечерние шоколадные посиделки).

К этому празднику Главред узнал самое интересное о шоколаде.

Сколько шоколада можно есть в день

Норма шоколада в день:

1/3 или 1/4 плитки в 100 г черного шоколада – для взрослых мужчин и женщин с хорошим здоровьем и в нужной им физической форме;

мужчин и женщин с хорошим здоровьем и в нужной им физической форме; такая же доза, но шоколада с высоким содержанием какао-бобов (от 70% до 90%) – для тех, кто сидит на диете и хочет похудеть;

15 г (то есть три шоколадные дольки) в неделю – при проблемах с лишним весом;

30 г в месяц – это норма шоколада молочного или белого;

10 г в неделю – если в плитке есть орехи, карамель и иные добавки.

Детям младше 3-х лет шоколад есть не рекомендуется. После третьего дня рождения можно давать малышу эту сладость, но только горький шоколад и не больше 20 г в неделю.

Шоколад лучше есть утром: так он повышает настроение и заряжает энергией. А вот после 16:00 употреблять его диетологи уже не рекомендуют.

Как правильно есть шоколад

Врач-диетолог Оксана Скиталинская посоветовала, что стоит есть шоколад, в котором более 75% какао-бобов, и попробовать постепенно "повышать градус".

Шоколад: польза

Шоколад входит в топ-3 продукта, которые замедляют старение и улучшают организм. Правда, это касается только того сладкого продукта, в котором максимальное содержание какао.

Также ученые пояснили, как шоколад спасает от потери слуха. В лакомстве содержатся полифенолы, которые обладают защитной функцией.

Калорийность 100 г шоколада – 539 ккал. Но при этом шоколад борется с самым опасным жиром. Если регулярно есть черный шоколад, улучшается кровоснабжение кожи, сообщила Супрун.

Кроме того, ученые рассказали, что употребление в пищу темного шоколада с высоким содержанием какао значительным образом улучшает иммунитет и повышает активность головного мозга человека. Также они поведали, какую пользу телу приносит вино в комплексе с шоколадом.

Шоколад: интересные факты и мифы

Шоколад на самом деле не разрушает зубы. А молочный шоколад еще и укрепляет кости и иммунную систему (в его составе есть кальций, магний и калий).

В разных странах едят шоколад по-разному:

в Украине и России шоколад принято есть с фруктами и с легким алкоголем (вином, шампанским), а вот в Чехии – с пивом;

и шоколад принято есть с фруктами и с легким алкоголем (вином, шампанским), а вот в – с пивом; в США любят шоколад с солью и вприкуску с беконом, а в Японии – с васаби;

любят шоколад с солью и вприкуску с беконом, а в – с васаби; одним из лучших в мире (наравне со швейцарским и французским) считается шоколад производства Бельгии – и вот там гурманы предпочитают есть шоколад с базиликом и помидорами.

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