Врач рассказала, как правильно есть шоколад

25 марта 2019, 03:50

Шоколад, в котором много сахара и жиров, неполезен для организма, отметила врач.

шоколад
шоколад / Reuters

Врач-диетолог Оксана Скиталинская посоветовала, что стоит есть шоколад, в котором более 75%, и попробовать постепенно "повышать градус".

Шоколад лучше есть после основного приема пищи, рассказала эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседницы, самый распространенный и любимый многими шоколад — это, к сожалению, тот, который содержит много сахара и жира и не является полезным для организма.

"Шоколад, в котором более 75% какао бобов, считается полезным и даже лечебным продуктом благодаря наличию полифенолов, веществ, которые улучшают работу сосудов, мозга, кишечника и противодействуют старению", — отметила эксперт.

Читайте такжеДиетолог раскрыла лучший способ для похудения веснойВрач посоветовала любителям шоколада попробовать постепенно "повышать градус", то есть содержание какао, и пытаться довести его до максимального — до 85-90%. 

"Чтобы получить "дозу" веществ, которые стимулируют головной мозг, добавьте зеленый и черный чай в ваш рацион и, возможно, чашечку кофе", — сказала врач.

Ранее Оксана Скиталинская говорила, что человеку достаточно съедать в день один квадратик настоящей черной шоколадки, если он не забывает об употреблении ягод.

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шоколад диетолог Оксана Скиталинская
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