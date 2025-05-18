"Это была дикая поездка": Ziferblat дали первый комментарий после неожиданного финала Евровидения-2025

Участников Евровидения от Украины захлестнули эмоции.

https://glavred.info/starnews/eto-byla-dikaya-poezdka-ziferblat-dali-pervyy-kommentariy-posle-neozhidannogo-finala-evrovideniya-2025-10665653.html Ссылка скопирована

Ziferblat на Евровидении-2025 - первый комментарий группы после финала / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/eurovision

Кратко:

Украина на Евровидении-2025 заняла 9 место

Ziferblat, которые представляли нашу страну, прокомментировали результаты конкурса

В Базеле, Швейцария, прогремел 69-ый ежегодный музыкальный конкурс Евровидение. Украина, вопреки пессимистичным прогнозам букмекеров, заняла 9 место.

Представители нашей страны на Евровидении-2025, группа Ziferblat, уже обратились к своим поклонникам после завершения конкурса. На их странице в Instagram появилось сообщение от лица коллектива к тем, кто за них голосовал на конкурсе, тем, кто их поддерживал, и к украинцам, которые помогли музыкантом осуществить их мечту.

"Во-первых, вы просто неземные!!! Ваша поддержка значила так много для нас. Спасибо, что слушали, голосовали за нас, за ваши добрые слова и за то, что стали важной частью наших жизней. Это была дикая поездка. Спасибо, Европа!!! И, конечно же, спасибо вам, дорогие украинцы. Для нас честь представлять Украину на таком большом конкурсе как Евровидение. Это было нашей мечтой с самого детства, и она наконец исполнилась. Спасибо, что выбрали нас, и доверились нам! Очень вас любим и благодарим за все", - написали Ziferblat после финала Евровидения-2025.

Ziferblat на Евровидении-2025 - первый комментарий группы после финала / instagram.com/ziferblat_band

Ziferblat на Евровидении-2025 - первый комментарий группы после финала / instagram.com/ziferblat_band

Смотрите видео выступления Ziferblat в финале Евровидения-2025:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступили в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также Швейцария поддержала Украину перед финалом Евровидения-2025 - победители Евровидения-2024 Nemo спели с украинской группой Ziferblat песню Bird of Pray.

Читайте также:

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, и заняла 9 место. Победителем стал JJ из Австрии с песней "Wasted Love".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред