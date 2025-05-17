Носки за 5 тысяч гривен, обувь за 70: жена ведущего Решентника выгуляла лук

Кристина Решетник часто показывает свои луки, которые состоят из вещей сегмента тяжелый люкс.

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Кристина Решетник показала очередной дорогой лук / Коллаж Главред, фото chanel.com, Instagram/kristina_reshetnik

Кратко:

Сколько стоят носки Кристины Решетник

Сколько стоит лук жены телеведущего

Жена украинского известного ведущего Григория Решетника – Кристина Решетник выгуляла очередной "люкс"-образ. К слову, она вообще любит тяжелый люкс и частенько показывает его на своей странице в Instagram.

На этот раз, жена ведущего показала, как собиралась на мероприятие и на этот раз, ее образ можно назвать скромным. Выдающимися можно назвать лишь носки, от бренда Сeline, который наверняка оценили ее фоловеры.

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Носки Celine, которые любит Кристина Решетник / Скриншот celine.com

Кристина Решетник и ее носки / Скриншот Instagram/kristina_reshetnik

К слову, стоимость носков составляет 115 евро, что эквивалентно более 5 000 гривен.

Она также выгуляла мокасины от французского бренда Chenel, стоимостью почти 74 000 гривен.

Кристина Рещетник и ее обувь за 70 000 / Скриншот Instagram/kristina_reshetnik

Мокасины от Chanel / Фото chanel.com

Стоимость мокасин составляет почти 73 000 гривен.

Ну и завершила Решетник образ "скромной" футболкой от украинского бренда, стоимостью 5 000 гривен.

Решетник и ее образ / Скриншот Instagram/kristina_reshetnik

Футболка бренда Gasanova / Фото Gasanova

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Ранее Главред писал о том, что Кристина Решетник выгуляла дорогущий лук, который состоял из люксовых брендов. Главред проанализировал дорогие покупки многодетной мамы. Жена телеведущего надела высокие сапоги от Gucci, куртку-бомбер от Dolce Gabbana, сумку от Louis Vuitton, трикотажный топ от Prada и очки от этого же бренда. Фото она поделилась на своей странице в Instagram.

Ранее Решетник также сообщила о том, что они с мужем-телеведущим купили дом. Кристина отвечала на вопросы поклонников и уточнила, что сейчас с супругом занимаются строительством.

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