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Носки за 5 тысяч гривен, обувь за 70: жена ведущего Решентника выгуляла лук

Алена Кюпели
17 мая 2025, 17:15
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Кристина Решетник часто показывает свои луки, которые состоят из вещей сегмента тяжелый люкс.
Кристина Решетник показала очередной дорогой лук
Кристина Решетник показала очередной дорогой лук / Коллаж Главред, фото chanel.com, Instagram/kristina_reshetnik

Кратко:

  • Сколько стоят носки Кристины Решетник
  • Сколько стоит лук жены телеведущего

Жена украинского известного ведущего Григория РешетникаКристина Решетник выгуляла очередной "люкс"-образ. К слову, она вообще любит тяжелый люкс и частенько показывает его на своей странице в Instagram.

На этот раз, жена ведущего показала, как собиралась на мероприятие и на этот раз, ее образ можно назвать скромным. Выдающимися можно назвать лишь носки, от бренда Сeline, который наверняка оценили ее фоловеры.

видео дня
Носки Celine, которые любит Кристина Решетник
Носки Celine, которые любит Кристина Решетник / Скриншот celine.com
Кристина Решетник и ее носки
Кристина Решетник и ее носки / Скриншот Instagram/kristina_reshetnik

К слову, стоимость носков составляет 115 евро, что эквивалентно более 5 000 гривен.

Она также выгуляла мокасины от французского бренда Chenel, стоимостью почти 74 000 гривен.

Кристина Рещетник и ее обувь за 70 000
Кристина Рещетник и ее обувь за 70 000 / Скриншот Instagram/kristina_reshetnik
Мокасины от Chanel
Мокасины от Chanel / Фото chanel.com

Стоимость мокасин составляет почти 73 000 гривен.

Ну и завершила Решетник образ "скромной" футболкой от украинского бренда, стоимостью 5 000 гривен.

Решетник и ее образ
Решетник и ее образ / Скриншот Instagram/kristina_reshetnik
Футболка бренда Gasanova
Футболка бренда Gasanova / Фото Gasanova

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что Кристина Решетник выгуляла дорогущий лук, который состоял из люксовых брендов. Главред проанализировал дорогие покупки многодетной мамы. Жена телеведущего надела высокие сапоги от Gucci, куртку-бомбер от Dolce Gabbana, сумку от Louis Vuitton, трикотажный топ от Prada и очки от этого же бренда. Фото она поделилась на своей странице в Instagram.

Ранее Решетник также сообщила о том, что они с мужем-телеведущим купили дом. Кристина отвечала на вопросы поклонников и уточнила, что сейчас с супругом занимаются строительством.

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