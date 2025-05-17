Зеленский приедет на инаугурацию Папы Льва XIV: самолет уже приземлился в Риме

Американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

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Зеленский приедет на мессу Папы Льва XIV / коллаж: Главред, фото: ОПУ, vatican.va

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Месса состоится на площади Святого Петра в Риме 18 мая

В состав украинской делегации войдут Елена Зеленская и Андрей Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский посетит инаугурационную мессу новоизбранного Папы Римского Льва XIV в воскресенье, 18 мая, как и многие другие мировые лидеры. Об этом пишет Reuters со ссылкой на подтверждение от Ватикана.

Месса состоится на площади Святого Петра в Риме. Именно там американец Роберт Фрэнсис Прево будет официально провозглашен Папой Римским Львом XIV.

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Ранее на этой неделе глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский намерен встретиться с другими мировыми лидерами на полях инаугурации.

По данным источников УНИАН, кроме Зеленского в состав украинской делегации войдут первая леди Елена Зеленская, уже упомянутый Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Известно, что американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, который в феврале спровоцировал ожесточенную ссору с Зеленским в Белом доме.

Среди других лидеров, которых ожидают в воскресенье в Риме, - президенты Израиля, Перу и Нигерии, премьер-министры Италии, Канады и Австралии, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Также будут присутствовать король Испании Фелипе и королева Летиция. Россию будет представлять министр культуры Ольга Любимова, сообщил Ватикан.

Кстати, как сообщается на сайте авиаресурса "AirNav", президентский самолет Airbus A319 государственной авиакомпании "Украина" приземлился в 17:06 (по Киеву) субботы в Риме.

Отметим, что инаугурационная месса Папы Льва XIV состоится 18 мая 2025 года в 10:00 на площади Святого Петра в Ватикане.

Новый Папа Римский - последние новости

Как сообщал Главред, 8 мая стало известно о том, что в Ватикане избрали нового Папу Римского. Об этом свидетельствовал белый дым, который выходил из дымохода Сикстинской капеллы. Вскоре стало известно, что новым Папой Римский стал американец Роберт Фрэнсис Прево.

Также мы рассказывали о том, чем он уникален. Новый духовный лидер взял себе имя Лев XIV. Отмечается, что он стал первым Папой Римским из Северной Америки.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к новому Папе Римскому сразу после избрания. Он поздравил его с началом понтификата и подчеркнул, что Украина высоко ценит неизменную позицию Святого Престола относительно уважения к международному праву, осуждения российской военной агрессии и поддержки прав мирного населения.

Владимир Зеленский 12 мая провел первый разговор с новым Папой Римским Львом XIV.

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