Европейский суд начал проверку законности передачи государству Кременчугского НПЗ, - адвокат

Бывшие акционеры Укртатнафты считали, что принудительное отчуждение было безосновательным, а потому начали его обжалование в судах.

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Европейский суд начал проверку законности передачи государству Кременчугского НПЗ/ фото: УНИАН

Европейский суд начал проверку законности передачи государству Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом УНИАН сообщил адвокат Валерий Кострюков.

В ноябре 2022 года решением ставки Верховного Главнокомандующего и приказами Командования сил логистики Вооруженных Сил Украины были переданы в государственную собственность как военное имущество акции ряда украинских предприятий. Одним из этих предприятий является ПАО "Укртатнафта", которая владеет крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим заводом - Кременчугским НПЗ.

Тогда многие эксперты ставили под сомнение законность такого отчуждения как в разрезе нарушения процедуры принудительного отчуждения, так и в разрезе невозможности "мобилизовать" акции предприятий в качестве военного имущества, отмечая, что в перспективе это может только навредить государству.

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Как отмечает адвокат, с законностью принудительного отчуждения акций не согласились и бывшие акционеры Укртатнафты. Они считали, что принудительное отчуждение было безосновательным, незаконным и осуществленным с рядом процедурных нарушений, а потому начали его обжалование в судах.

"И вот сегодня уже появляется информация, что такое обжалование вышло на международный уровень и уже рассматривается Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). В частности, ЕСПЧ признал приемлемыми соответствующие жалобы компаний-акционеров Укртатнафты - Caformena Holdings Ltd и Besato Consulting LTD. Это означает, что ЕСПЧ признал свои полномочия на рассмотрение указанных жалоб, а потому последнее слово в споре по оценке законности передачи государству акций Укртатнафты именно за этим международным судом", - пояснил Кострюков.

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