Диетолог объяснила, какой шоколад полезен

Полезен шоколад, в котором содержится минимум 76% какао, сообщила диетолог / Reuters

Врач-диетолог Оксана Скиталинская поделилась, что для организма человека полезен шоколад, в котором содержится 76 и более процентов какао, такой шоколад стоит есть.

Человеку достаточно съедать в день один квадратик настоящей черной шоколадки, если он не забывает об употреблении ягод, написала эксперт в блоге на ТСН.

По данным диетолога, одни из самых ценных составляющих хорошего шоколада — это полифенолы, теобромин, магний, железо и медь.

"Шоколад обладает антиоксидантными свойствами, которые снижают выработку свободных радикалов и, следовательно, предотвращают разрушение жиров в крови, мембранах клеток", — отметила врач.

Ранее Оксана Скиталинская утверждала, что нет допустимой ежедневной нормы употребления покупного сахара человеком, поскольку изготовленный сахар вреден для здоровья в любом количестве.