Диетолог раскрыла важный факт о сахаре

Людям вообще не стоит есть покупной сахар, сообщила диетолог / Сегодня

Диетолог Оксана Скиталинская утверждает, что нет допустимой ежедневной нормы употребления покупного сахара человеком, поскольку изготовленный сахар вреден для здоровья в любом количестве.

Если человек придерживается здорового питания, в его рационе не должно быть покупного сахара, рассказала врач УНН.

По словам собеседницы, сахар попадает в организм, когда человек ест фрукты, ягоды, овощи, каши, и он дает достаточно энергии.

"…рекомендации Минздрава относительно безопасной нормы сахара (25 грамм — Ред.) опираются на рекомендации ВОЗ и рекомендации Американской ассоциации диетологов (50 граммов — Ред.), которые, в свою очередь, были сделаны под давлением большого бизнеса пищевой индустрии", — утверждает эксперт.

Ранее главный внештатный врач-диетолог Волгоградской области Российской Федерации Надежда Студенкова говорила, что, по рекомендации ученых, человеку с нормальным здоровьем нужно съедать в день по 150 граммов пшеничного и ржаного хлеба.