Как правильно держать клатч: назван самый элегантный способ

Чтобы не ударить в грязь лицом, нужно посмотреть, как держат клатч члены королевской семьи и первые леди.

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Как правильно держать клатч / Коллаж: Главред, фото: скриншот, instagram.com/princeandprincessofwales

Вы узнаете:

Как держать клатч, если вам нужно аплодировать

Куда деть клатч, если вам нужно пожать кому-то руку

Клатч или вечерняя сумочка - аксессуар, используя который нужно придерживаться определенных правил этикета. Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева рассказала, как правильно держать клатч руках и что с ним делать, если вам нужно подать руку для приветствия или взять бокал.

Если вам интересно, как правильно, согласно этикету, пользоваться сумкой и на что обратить внимание, читайте материал: Куда ставить сумку по этикету в ресторане - на стол, на пол или за спиной.

Как правильно держать клатч

Если у вечерней сумочки есть ручки, то вы будете держать ее в левой руке за ручки. Таким образом, ваша правая рука будет доступна для приветствия, рукопожатия, держания стакана с напитком, пишет Главред.

"Это самый безопасный и элегантный способ носить сумочку, если у нее есть ручки. Но обычно вечерние сумки не имеют ручек. Обычно они имеют форму клатча", - рассказала Мусаева на своем Youtube-канале.

Клатч можно держать в левой руке и свободно использовать правую для рукопожатий и т.д.

Как держать клатч / скриншот

Кейт Миддлтон / instagram.com/princeandprincessofwales

Также клатч можно держать двумя руками перед собой. Это второй наиболее популярный способ. Им часто пользуются члены королевской семьи Великобритании и первые леди во многих странах мира.

"Я считаю этот метод очень женственным и часто его использую, когда мне не нужно пожимать кому-то руку или я не хочу этого делать. И если я ничего не пью, то я буду держать клатч перед собой", - рассказала Мусаева.

Клатч можно держать двумя руками перед собой. / Скриншот

В ситуации, когда вы находитесь на приеме, на котором кто-то выступает и вам нужно аплодировать, возьмите клатч в левую руку, а потом поместите его между локтем и нижней частью грудной клетки и удерживайте его между грудной клеткой и рукой. Такой прием даст вам возможность хлопать.

Кейт Миддлтон / instagram.com/princeandprincessofwales

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Кто такая Джамила Мусаева Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек. "Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала. Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

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