За несколько часов до финала: букмекеры дали драматический прогноз для Украины на Евровидении-2025

Ziferblat едва удержались в топ-20.

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Украина на Евровидении-2025 - какое место займет Ziferblat / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Кратко:

За несколько часов до начала финала Евровидения-2025 Украина потеряла свою позицию в рейтинге букмекеров

Лидерство по-прежнему приписывают Швеции

Сегодня, 17 мая, в Базеле определится победитель 69-го ежегодного конкурса Евровидение. Из 26 участников путем голосования будет отобран лучший артист, который привезет в свою страну хрустальный микрофон.

Главред ведет прямую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2025, а букмекеры составляют последние прогнозы - кто же окажется среди лучших? Обновленный прогноз читайте далее.

Тройка лидеров осталась неизменной: безусловным лидером считается Швеция - группе Kaj с песней Bara bada bastu предрекают победу с вероятностью в 42%. Австрия (20%) и Франция (13%) занимают второе и третье место в рейтингах букмекеров соответственно.

Украина потеряла свои позиции - за несколько часов до финала Евровидения-2025 группа Ziferblat опустилась на целых три позиции: с 13 на 16 место с вероятностью победы меньше одного процента. Украинских конкурсантов оттеснили Германия, Испания и Греция.

Украина на Евровидении-2025 - какое место займет Ziferblat / eurovisionworld.com

Таким было выступление группы Ziferblat в первом полуфинале Евровидения-2025:

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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