Скандал на Евровидении 2025: выступление Израиля пытались сорвать

Представительница Израиля снова столкнулась с препятствиями.

https://glavred.info/starnews/skandal-na-evrovidenii-2025-vystuplenie-izrailya-pytalis-sorvat-10665644.html Ссылка скопирована

Юваль Рафаэль - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Вы узнаете:

Как выступила представительница Израиля

Какой инцидент случился

В Сети появилось видео, как в финале Евровидения 2025 представительницу Израиля - Юваль Рафаэль – освистали зрители, которые держали в руках палестинский флаг.

Кстати, в официальном эфире этот момент не показали, а приглушили звук протестующих.

Смотрите видео выступления представительницы Израиля:

Юваль Рафаэль / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Отметим, Юваль уже попадала в скандал во время открытия Евровидения 2025, протестующие даже угрожали ей жестом перерезания горла, также вовремя репетиций были зрители с палестинской символикой, а одна из генеральных репетиций вообще была сорвана активистами.

Напомним, Рафаэль пострадала во время выступления на фестивале, когда ХАМАС напали на гражданских. Певице пришлось провести более восьми часов в укрытие, а из бомбоубежища из более 40 человек выжили только 11.

"В ловушке, боясь за свою жизнь, я стала свидетелем невыразимых ужасов – на моих глазах были ранены и убиты как друзья, так и незнакомые люди. Когда тела убитых падали на нас, я поняла, что спрятаться под ними – единственный способ пережить этот кошмар", – делилась Рафаэль.

Смотрите, как выступила Юваль Рафаэль:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Евровидение-2025 - последние новости

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред