Евровидение 2025: Украина шикарно выступила в Базеле

Украина феерично выступила в финале Евровидения 2025 и закончила выступление "Слава Украины".

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Как выступила Украина в финале Евровидения 2025 / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Как выступила Украина в финале Евровидения 2025

Что сказал солист группы в конце выступления

Сегодня, 17 мая, Украина выступила на гранд финале Евровидения-2025 в Базеле.

Украина выступила под номером 7 и сделала это прекрасно, несмотря на то, что у солиста группы Ziferblat Даниила Лещинского возникли проблемы с голосом.

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Украина порвала арену в Швейцарии на Евровидении 2025 / Скриншот

Украина вышла на сцену под номером семь. "Как чисто он звучит сегодня", - комментировала выступления артиста Alyona Alyona.

Украина порвала арену в Швейцарии на Евровидении 2025 / Скриншот

В конце выступления Лещинский поблагодарил публику и на украинском языке сказал: "Слава Украине"!

Украина порвала арену в Швейцарии на Евровидении 2025 / Скриншот

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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