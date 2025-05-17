Евровидение 2025: Украина шикарно выступила в Базеле

Кратко:
- Как выступила Украина в финале Евровидения 2025
- Что сказал солист группы в конце выступления
Сегодня, 17 мая, Украина выступила на гранд финале Евровидения-2025 в Базеле.
Украина выступила под номером 7 и сделала это прекрасно, несмотря на то, что у солиста группы Ziferblat Даниила Лещинского возникли проблемы с голосом.
Украина вышла на сцену под номером семь. "Как чисто он звучит сегодня", - комментировала выступления артиста Alyona Alyona.
В конце выступления Лещинский поблагодарил публику и на украинском языке сказал: "Слава Украине"!
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.
Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.
Вас также может заинтересовать:
- Появился новый прогноз на победителя Евровидения 2025: Украина в лидерах
- Евровидение-2025 гранд финал: где и когда смотреть
- Евровидение-2025 гранд финал: онлайн-трансляция шоу
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред