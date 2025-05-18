Евровидение 2025: как проголосовали за Украину другие страны

Вы узнаете:
- Сколько баллов получили представители Украины на Евровидении
- Какие страны не оценили выступление Ziferblat
В Базеле отгремел гранд-финал Евровидения 2025 и стало известно, что представитель Австрии JJ стал победителем.
По результатам голосования жюри и зрителей представители Украины - группа Ziferblat с песней Bird of Pray – заняли девятое место с суммой баллов – 218.
Как за Украину голосовали другие страны
8 - Азербайджан, Португалия
6 - Грузия
5 - Швейцария, Словения
4 - Армения, Сан-Марино, Сербия, Израиль
2 - Италия, Дания, Хорватия, Испания, Италия
1 - Норвегия, Швейцария
Список стран, которые не дали Украине ни одного балла: Мальта, Нидерланды, Люксембург, Австрия, Франция, Латвия, Ирландия, Польша, Черногория, Греция, Чехия, Великобритания, Финляндия, Австралия, Германия, Бельгия, Исландия, Кипр, Эстония.
Смотрите видео выступления группы Ziferblat:
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступили в гранд-финале Евровидения в 2025 году.
Также Швейцария поддержала Украину перед финалом Евровидения-2025 - победители Евровидения-2024 Nemo спели с украинской группой Ziferblat песню Bird of Pray.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, и заняла 9 место. Победителем стал JJ из Австрии с песней "Wasted Love".
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