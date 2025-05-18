Евровидение 2025: как проголосовали за Украину другие страны

Украине удалось попасть в десятку фаворитов конкурса.

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Как голосовали за Украину на Евровидении 2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Вы узнаете:

Сколько баллов получили представители Украины на Евровидении

Какие страны не оценили выступление Ziferblat

В Базеле отгремел гранд-финал Евровидения 2025 и стало известно, что представитель Австрии JJ стал победителем.

По результатам голосования жюри и зрителей представители Украины - группа Ziferblat с песней Bird of Pray – заняли девятое место с суммой баллов – 218.

Как за Украину голосовали другие страны

8 - Азербайджан, Португалия

6 - Грузия

5 - Швейцария, Словения

4 - Армения, Сан-Марино, Сербия, Израиль

2 - Италия, Дания, Хорватия, Испания, Италия

1 - Норвегия, Швейцария

Евровидение 2025 / фото: скрин видео

Список стран, которые не дали Украине ни одного балла: Мальта, Нидерланды, Люксембург, Австрия, Франция, Латвия, Ирландия, Польша, Черногория, Греция, Чехия, Великобритания, Финляндия, Австралия, Германия, Бельгия, Исландия, Кипр, Эстония.

Украина на Евровидении / инфографика: Главред

Смотрите видео выступления группы Ziferblat:

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступили в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также Швейцария поддержала Украину перед финалом Евровидения-2025 - победители Евровидения-2024 Nemo спели с украинской группой Ziferblat песню Bird of Pray.

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