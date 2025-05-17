Евровидение 2025: как голосовать в финале конкурса

Организаторы предлагают несколько вариантов голосования в финале Евровидения 2025.

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Как голосовать за Украину в финале Евровидения / Коллаж Главред, фото eurovision.tv

Кратко:

Как голосовать за Украину в финале Евровидения

Как голосовать зрителям из Украины в финале Евровидения

Сегодня, 17 мая, в Базеле определится победитель 69-го ежегодного конкурса Евровидение. Из 26 участников путем голосования будет отобран лучший артист, который привезет в свою страну хрустальный микрофон.

Как голосовать в финале Евровидения 2025

Победителя конкурса, традиционно, будет определять зрительское голосование и оценки профессионального жури. Отметим, что голосовать имеют право 37 стран-участниц конкурса.

Зрители из Украины смогут выбрать своего фаворита двумя способами: через специальную онлайн-платформу esc.vote или отправив SMS на номер 7576, указав порядковый номер участника на сцене от 01 до 26 - его будут демонстрировать на экране во время выступления конкурсанта. Стоимость одного сообщения - 8,50 грн.

Как голосовать в финале Евровидения 2025 / Фото eurovision.tv

Однако голосовать за своих нельзя. Поэтому Украину смогут поддержать страны, которым понравится выступление группы, а также тем гражданам Украины, которые проживают за границей.

Организаторы Евровидения предлагают также скачать официальное приложение, в котором если проголосовать за любимого участника, то можно будет получить видео обращение от него.

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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