Топ-3 продукта, которые замедляют старение и улучшают организм

Еда. Иллюстративное фото / UBR

Лишь постоянное употребление в пищу продуктов, богатых витаминами и антиоксидантами, поможет максимально замедлить старение человеческого организма.

Такое продовольствие оказывает на людей детоксическое и омолаживающее воздействие, сообщает портал РБК-Украина.

Продукт №1. Авокадо. Этот фрукт содержит высокое количество витамина Е, протеина (отвечающего за упругость кожи), фолиевую кислоту, которая помогает клеткам восстанавливаться, антиоксидантов, а также выводить из организма излишки холестерина и токсины.

Читайте такжеТренер посоветовала, как справиться с зависимостью от едыПродукт №2. Лосось. О пользе красной рыбы и Омега-3 кислот знают она избавилась от многих проблем, в том числе высыпаний и воспалений. К слову, эти же кислоты добавляют во многие дорогостоящие кремы.

Продукт №3. Шоколад. Правда, это касается только того сладкого продукта, в котором максимальное содержание какао. Именно его плоды обладают чуть ли не чудотворными свойствами, тормозя процессы старения благодаря веществу теобромин, защищая клетки от свободных радикалов, а также повышают упругость кожи благодаря полифенолам.

Напомним, ранее медики-диетологи рассказали, какая недорогая еда опаснее всего для здоровья. Позднее известный украинский Оксана Скиталинская назвала два "наркотика", содержащихся в еде.