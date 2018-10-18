Медики-диетологи рассказали, какая дешевая еда опаснее всего для здоровья

Вредная еда / zdorovobraz.ru

Специалисты-диетологи, представляющие Всемирную организацию здравоохранения, составили перечень наиболее опасных для человеческого тела дешевых продуктов.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала "MedDaily". Больше всего вреда здоровью человека, оказывается, приносят недорогие колбасы и сосиски, поскольку в них мало мяса и много токсичных канцерогенов.

Затем идут недорогие полуфабрикаты и консервы, опасные из-за того, что в них массово добавляют фосфаты и трансжиры.

Не рекомендуют диетологи людям есть и чересчур дешевые сыры, поскольку в большинстве случаев их делают из крайне вредного для организма маргарина, а не натурального молока.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые назвали 10 блюд, которые больше всего вредят организму, а также поведали, какая еда во много раз повышает риск возникновения рака.