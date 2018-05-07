Ученые назвали 10 блюд, которые больше всего вредят организму

Продукты с высоким содержанием жиров и углеводов наносят сердечно-сосудистой системе человека наибольший вред.

Поэтому самыми опасными для человека с этой точки зрения являются гамбургеры. Сочетание насыщенных жиров и углеводов в этом блюде может оказать очень негативное влияние на сердце, пишет Life со ссылкой на американский журнал Time.

По этой же причине опасны обработанное мясо и колбасные изделия. Кроме того, в них содержится много соли – как и в пицце.

Также много таких жиров есть в выпечке и печеньях.

Кроме того, в список попали безалкогольные напитки, подслащенные соки и сухие завтраки, которые рекламируются как диетические.

Вредные трансжиры есть и в блюдах глубокой прожарки, в частности, речь идет о картофеле фри.

На девятом месте оказался маргарин.

Завершает вредную десятку диетическая газировка: оказывается, она стимулирует употреблять еще большее количество калорий. К тому же входящие в состав различных газировок вещества провоцируют ожирение.

Ранее ученые назвали опасности для любителей барбекю и шашлыка. В исследование, которое длилось 16 лет, приняли участие 100 тысяч человек.

Напомним, медики объявили вареный рис опасным для здоровья. При варке продукта уничтожаются не все патогенные микроорганизмы.

Ранее ученые заявили, что соки несут смертельную угрозу для здоровья. Исследование заняло 6 лет.

Также ученые рассказали о вреде цитрусовых для организма. Одним из наиболее коварных плодов исследователи называют грейпфрут.

Кроме того, ученые выяснили, что фрукты и овощи вредят здоровью. Озвучен список наиболее опасных ягод, фруктов и овощей.

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