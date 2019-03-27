"Нужно отказаться": диетолог назвала два наркотика в еде

27 марта 2019, 07:34

Из-за сахара гены человека выходят из строя, отметила врач.

Диетолог сообщила, что сахар и алкоголь — наркотики, от них нужно отказаться
Сахар и алкоголь — наркотики, от них нужно отказаться, сообщила диетолог / УНИАН

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что для организма человека сахар и алкоголь одинаково вредны, эти продукты являются наркотиками, поэтому от них нужно отказаться.

Сахар ухудшает работу клеток, разрушает белки и жиры, а алкоголь негативно влияет на работу мозга, рассказала эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседницы, сахар ведет гликации белков и жиров (гликацией называют процесс, при котором молекулы сахара вступают в реакцию с белками, белки образовывают сшивки и из-за этого теряют функциональность).

"Если учитывать, что белки входят в состав клеток, из них состоят наши гены, ДНК, они входят в состав всех ферментов, гормонов, и, если они повреждены, соответственно, наши ферменты плохо работают", — отметила врач.

Диетолог добавила, что из-за нарушения функциональности белков гены человека "выходят из строя, активируются гены, повязкам связанные с болезнями и старением, подавляется работа генов, связанных с молодым состоянием организма, ухудшается работа хрусталика, состояние кожи и тому подобное". "Поэтому сахар — это вредно", — подчеркнула эксперт.

Читайте такжеДиетолог объяснила, почему украинцы мало живут"Алкоголь ухудшает работу мозга. Он является нейротоксичным. Он является гепатотоксическим, ухудшает работу печени. Поэтому алкоголь однозначно является злом, поэтому от него нужно отказываться, как и от сахара. Это — два наркотики…", — сказала она.

Ранее Оксана Скиталинская утверждала, что нет допустимой ежедневной нормы употребления покупного сахара человеком, поскольку изготовленный сахар вреден для здоровья в любом количестве.

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