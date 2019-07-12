Именины Павла 2019 – поздравления и открытки

Главред собрал самые душевные поздравления с именинами Павла.
День Петра и Павла 2019 – еще его именуют Петров день – православные празднуют 12 июля.
В этот же день отмечаются именины Петра и Павла. День ангела Петра можно отпраздновать потом еще и 14 июля.
Главред собрал самые душевные и трогательные поздравления с именинами Павла.
Читайте такжеДень Петра и Павла: что делать, чтоб не проворонить свое счастье, а что делать нельзя
День ангела Павла по церковному календарю
Именины Павла по церковному календарю отмечаются:
- 5 января, 17 января, 22 января, 23 января, 27 января, 28 января, 30 января;
- 2 февраля, 6 февраля, 16 февраля, 26 февраля, 28 февраля;
- 1 марта, 2 марта, 3 марта, 6 марта, 7 марта, 17 марта, 20 марта, 23 марта, 29 марта, 30 марта;
- 9 апреля, 19 апреля, 29 апреля;
- 10 мая, 16 мая, 31 мая;
- 1 июня, 4 июня, 10 июня, 14 июня, 16 июня, 20 июня, 21 июня, 23 июня, 27 июня;
- 4 июля, 9 июля, 11 июля, 12 июля, 14 июля, 20 июля, 29 июля;
- 10 августа, 12 августа, 30 августа;
- 3 сентября, 5 сентября, 10 сентября, 12 сентября, 15 сентября, 17 сентября, 23 сентября, 30 сентября;
- 7 октября, 8 октября, 16 октября, 17 октября, 21 октября;
- 1 ноября, 2 ноября, 3 ноября, 10 ноября, 11 ноября, 16 ноября, 19 ноября, 20 ноября, 21 ноября;
- 5 декабря, 8 декабря, 11 декабря, 15 декабря, 20 декабря, 28 декабря, 29 декабря.
Читайте такжеПоздравления и анимированные открытки с днем Петра и Павла 2019 на русском и украинском языках
Павел: значение имени
Павел означает "маленький" (происходит от латинского слова "паулюс").
В детстве он отличный помощник родителям и очень послушный мальчик. Характер у Павла спокойный.
И профессию он выбирает спокойную, философской направленности. При этом трудолюбив и всегда готов помочь ближнему. В то же время никогда не упустит возможность подзаработать: смекалки ему на это хватает.
А вот в любовных отношениях Павлу часто не хватает пылкости и страсти, поэтому и отношения в семье будут спокойные и ровные.
День ангела Павла: поздравления
Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.
***
3 смс - 181 символ:
Я тебе желаю, Павел,
Чтоб блистательный успех
Завсегда судьбою правил
Без значительных помех!
Чтоб семья тебя любила,
И ценила вся родня,
Чтоб удача приходила,
Счастьем балуя тебя!
***
Павел, с Днем ангела тебя! Улыбок, радостных моментов, поменьше разочарований! Наслаждайся жизнью и пусть у тебя все будет прекрасно.
***
Поздравляем, милый Павел
Мы тебя от всей души!
Много разных пожеланий
Мы сказать тебе спешим.
Пусть тебя сопровождают
Счастье, радость и успех,
Пусть любовь не покидает,
Будь ты в жизни лучше всех!
***
Павел, от всего сердца поздравляю с именинами! Желаю тебе любви, духовного роста, к зарплате прироста, положительных эмоций и событий, и, конечно любви. Никогда не нервничай по пустякам, и пускай твоя жизнь, будет похожа на сказку. Будь целеустремленным, храбрым, и пускай все твои мечты осуществятся.
Привітання з Павлом
В день ангела Павла ми з тобою радієм
І сердечно бажаєм, щоб збулись Твої мрії.
Щоб пливло тобі щастя з роси і води,
Щоби жити – не тужити і не знати біди!
А коли б сумувати на мить довелось,
Пам'ятай, що про тебе турбується хтось.
***
У твій День ангела бажаємо щастя, миру, світла і любові. Завжди залишайся найкращим і позитивним, Паша, нехай твої бажання збуваються, а страхи ніколи не втілюються. Зі святом і всього самого прекрасного, нехай не тільки цей день буде сонячним, але і все, що слідують за ним.
***
З Петром й Павлом тебе вітаю,
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай —
І буде краще, це ти знай!
***
Вітаємо із іменинами та величним і престольним святом Петра і Павла. Щиро здоровим вас, бажаємо божої опіки та добра у ваших родинах, нехай ваше слово срібними дзвонами будить в людях бажання жити за Заповідями Божими, бути милосердними та любити ближнього свого, як того вимагає син Божий.
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все, Павло, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.