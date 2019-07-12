Именины Павла 2019 – поздравления и открытки

12 июля 2019, 03:52

Главред собрал самые душевные поздравления с именинами Павла.

  • День ангела Павла – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Павла – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Павла – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Павла – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Павла – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Павла – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Павла – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Павла – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Павла – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Павла – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Павла – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Павла – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Павла – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Павла – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Павла – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Павла – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com

День Петра и Павла 2019 – еще его именуют Петров день – православные празднуют 12 июля.

В этот же день отмечаются именины Петра и Павла. День ангела Петра можно отпраздновать потом еще и 14 июля.

Главред собрал самые душевные и трогательные поздравления с именинами Павла.

Читайте такжеДень Петра и Павла: что делать, чтоб не проворонить свое счастье, а что делать нельзя

День ангела Павла по церковному календарю

Именины Павла по церковному календарю отмечаются:

  • 5 января, 17 января, 22 января, 23 января, 27 января, 28 января, 30 января;
  • 2 февраля, 6 февраля, 16 февраля, 26 февраля, 28 февраля;
  • 1 марта, 2 марта, 3 марта, 6 марта, 7 марта, 17 марта, 20 марта, 23 марта, 29 марта, 30 марта;
  • 9 апреля, 19 апреля, 29 апреля;
  • 10 мая, 16 мая, 31 мая;
  • 1 июня, 4 июня, 10 июня, 14 июня, 16 июня, 20 июня, 21 июня, 23 июня, 27 июня;
  • 4 июля, 9 июля, 11 июля, 12 июля, 14 июля, 20 июля, 29 июля;
  • 10 августа, 12 августа, 30 августа;
  • 3 сентября, 5 сентября, 10 сентября, 12 сентября, 15 сентября, 17 сентября, 23 сентября, 30 сентября;
  • 7 октября, 8 октября, 16 октября, 17 октября, 21 октября;
  • 1 ноября, 2 ноября, 3 ноября, 10 ноября, 11 ноября, 16 ноября, 19 ноября, 20 ноября, 21 ноября;
  • 5 декабря, 8 декабря, 11 декабря, 15 декабря, 20 декабря, 28 декабря, 29 декабря.

Читайте такжеПоздравления и анимированные открытки с днем Петра и Павла 2019 на русском и украинском языках

Павел: значение имени

Павел означает "маленький" (происходит от латинского слова "паулюс").

В детстве он отличный помощник родителям и очень послушный мальчик. Характер у Павла спокойный.

И профессию он выбирает спокойную, философской направленности. При этом трудолюбив и всегда готов помочь ближнему. В то же время никогда не упустит возможность подзаработать: смекалки ему на это хватает.

А вот в любовных отношениях Павлу часто не хватает пылкости и страсти, поэтому и отношения в семье будут спокойные и ровные.

День ангела Павла: поздравления

Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

***

3 смс - 181 символ:

Я тебе желаю, Павел,

Чтоб блистательный успех

Завсегда судьбою правил

Без значительных помех!

Чтоб семья тебя любила,

И ценила вся родня,

Чтоб удача приходила,

Счастьем балуя тебя!

***

Павел, с Днем ангела тебя! Улыбок, радостных моментов, поменьше разочарований! Наслаждайся жизнью и пусть у тебя все будет прекрасно.

***

Поздравляем, милый Павел

Мы тебя от всей души!

Много разных пожеланий

Мы сказать тебе спешим.

Пусть тебя сопровождают

Счастье, радость и успех,

Пусть любовь не покидает,

Будь ты в жизни лучше всех!

***

Павел, от всего сердца поздравляю с именинами! Желаю тебе любви, духовного роста, к зарплате прироста, положительных эмоций и событий, и, конечно любви. Никогда не нервничай по пустякам, и пускай твоя жизнь, будет похожа на сказку. Будь целеустремленным, храбрым, и пускай все твои мечты осуществятся.

Привітання з Павлом

В день ангела Павла ми з тобою радієм

І сердечно бажаєм, щоб збулись Твої мрії.

Щоб пливло тобі щастя з роси і води,

Щоби жити – не тужити і не знати біди!

А коли б сумувати на мить довелось,

Пам'ятай, що про тебе турбується хтось.

***

У твій День ангела бажаємо щастя, миру, світла і любові. Завжди залишайся найкращим і позитивним, Паша, нехай твої бажання збуваються, а страхи ніколи не втілюються. Зі святом і всього самого прекрасного, нехай не тільки цей день буде сонячним, але і все, що слідують за ним.

***

З Петром й Павлом тебе вітаю,

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай —

І буде краще, це ти знай!

***

Вітаємо із іменинами та величним і престольним святом Петра і Павла. Щиро здоровим вас, бажаємо божої опіки та добра у ваших родинах, нехай ваше слово срібними дзвонами будить в людях бажання жити за Заповідями Божими, бути милосердними та любити ближнього свого, як того вимагає син Божий.

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все, Павло, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
поздравления Павел именины открытки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

03:52
Именины Павла 2019 – поздравления и открытки
03:41
Выборы 2019: полный список партии Партия Шария
03:32
День ангела Петра 2019 – открытки и поздравления Фото
03:29
"Лобовуха" на Прикарпатье: погибли маленькие дети, фото с места ДТП
02:55
Диетолог объяснила особенности употребления латте Видео
02:21
Выборы 2019: полный список партии Радикальная партия Олега Ляшко
02:10
Эксперт рассказал, из чего должен состоять правильный шоколад Видео
01:43
Эксперт рассказал о реальном сценарии возвращения Крыма
01:18
Известный украинский теннисист перенес вторую операцию за год
01:07
Развратный интернет: В США юная красотка стала порнозвездой из-за Tinder Фото
00:43
День фотографа 2019 – поздравления и самые интересные первые фотографии в истории человечества Фото
00:24
Кефир на ночь: диетолог раскрыла вред кисломолочного продукта
00:15
Выборы 2019: полный список партии Сила права
00:10
Сплин, Ляпис-98, Сергей Бабкин, Мирзоян, Detach и Laud: программа Atlas Weekend 2019 на 12 июля
11 июля, четверг
23:59
В Харькове ЦИК сняла с выборов конкурирующего с Грановским кандидата от Слуги народа Видео
23:49
Выборы 2019: полный список партии Слуга народа
23:37
"А я в отпуске!": Климкин ответил песней отказавшейся его уволить Раде Видео
23:11
Супрун потроллила Зеленского вишневыми косточками и люстрацией Видео
22:46
В Нацсовете не смогли доказать причастность Медведчука к 112, NewsOne и Zik Видео
22:37
Серена Уильямс разгромила Стрыцову на Уимблдоне
22:15
Сношаться по-людски. Мужчина угодил в больницу со стаканом в анусе после любовных игр
22:14
Президент Польши попросил у Зеленского разрешение на эксгумацию жертв на Волыни
21:54
Выборы 2019: полный список партии Социальная справедливость
21:46
"Мне не стыдно": Турчинов отреагировал на намерение Зеленского его люстрировать Видео
21:45
Как приготовить соленые огурцы на зиму: очень быстрый рецепт Фото Видео
21:10
Диетолог назвала "дозу" шоколада для детей Видео
20:57
Премьер-министр Молдовы на встрече с Зеленским говорила на украинском: опубликовано видео Видео
20:35
Против Парубия открыли уголовное дело о госизмене
20:30
Политолог объяснил, на что указывает разговор Зеленского с Путиным
20:08
Порошенко и Кононенко выгодно продали Кузню Тигипко: названа цена
19:55
Выборы 2019: полный список партии Гражданская позиция
19:50
Первый разговор Зеленского с Путиным: назван ключевой вопрос Видео
19:26
"Передайте Зурабишвили и гопоте": вице-спикер Госдумы РФ советует Грузии забыть о своих территориях Видео
19:17
"В Испанию ехала за европейским опытом, а не за деньгами": лучшая футзалистка Украины Юлия Форсюк
19:06
Зеленский и Путин впервые пообщались лично: кто звонил и о чем договорились Видео
18:48
В Киев приезжает знаменитый канадский музыкант Видео
18:46
В России снимают Двенадцать стульев с Безруковым в главной роли
18:44
Зеленский назвал общее желание Украины и Молдовы относительно войск России
18:41
У Зеленского прокомментировали возможную люстрацию для членов его команды
18:16
Сехудо вызвал на титульный бой Шевченко и Нуньес
18:09
Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск - СМИ
17:59
Не стоя, а сидя: Меркель из-за приступов дрожи изменила протокол церемонии
17:57
"Основательная": эксперты оценили программу "Батькивщины" по медицине
17:55
Выборы 2019: полный список партии Украинская стратегия Гройсмана
17:54
Лобода снова показала грудь вместо сворованного фото
17:37
Западная журналистка рассказала, кого из кандидатов прочат на пост премьера Украины
17:33
"Вова, нах*я ты туда залез": Омелян с сарказмом ответил на обвинения Зеленского Видео
17:03
Завравшийся Алибасов с позором сбежал от полиграфа Видео
16:50
Не Зеленский: стало известно, кто взобрался на купол Верховной Рады
16:45
Янукович, Пшонка, Арбузов и Клюев: в ЕС решили отменить санкции против ряда беглецов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять