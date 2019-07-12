Именины Павла 2019 – поздравления и открытки

День Петра и Павла 2019 – еще его именуют Петров день – православные празднуют 12 июля.

В этот же день отмечаются именины Петра и Павла. День ангела Петра можно отпраздновать потом еще и 14 июля.

Главред собрал самые душевные и трогательные поздравления с именинами Павла.

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День ангела Павла по церковному календарю

Именины Павла по церковному календарю отмечаются:

5 января, 17 января, 22 января, 23 января, 27 января, 28 января, 30 января;

2 февраля, 6 февраля, 16 февраля, 26 февраля, 28 февраля;

1 марта, 2 марта, 3 марта, 6 марта, 7 марта, 17 марта, 20 марта, 23 марта, 29 марта, 30 марта;

9 апреля, 19 апреля, 29 апреля;

10 мая, 16 мая, 31 мая;

1 июня, 4 июня, 10 июня, 14 июня, 16 июня, 20 июня, 21 июня, 23 июня, 27 июня;

4 июля, 9 июля, 11 июля, 12 июля, 14 июля, 20 июля, 29 июля;

10 августа, 12 августа, 30 августа;

3 сентября, 5 сентября, 10 сентября, 12 сентября, 15 сентября, 17 сентября, 23 сентября, 30 сентября;

7 октября, 8 октября, 16 октября, 17 октября, 21 октября;

1 ноября, 2 ноября, 3 ноября, 10 ноября, 11 ноября, 16 ноября, 19 ноября, 20 ноября, 21 ноября;

5 декабря, 8 декабря, 11 декабря, 15 декабря, 20 декабря, 28 декабря, 29 декабря.

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Павел: значение имени

Павел означает "маленький" (происходит от латинского слова "паулюс").

В детстве он отличный помощник родителям и очень послушный мальчик. Характер у Павла спокойный.

И профессию он выбирает спокойную, философской направленности. При этом трудолюбив и всегда готов помочь ближнему. В то же время никогда не упустит возможность подзаработать: смекалки ему на это хватает.

А вот в любовных отношениях Павлу часто не хватает пылкости и страсти, поэтому и отношения в семье будут спокойные и ровные.

День ангела Павла: поздравления

Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

***

3 смс - 181 символ:

Я тебе желаю, Павел,

Чтоб блистательный успех

Завсегда судьбою правил

Без значительных помех!

Чтоб семья тебя любила,

И ценила вся родня,

Чтоб удача приходила,

Счастьем балуя тебя!

***

Павел, с Днем ангела тебя! Улыбок, радостных моментов, поменьше разочарований! Наслаждайся жизнью и пусть у тебя все будет прекрасно.

***

Поздравляем, милый Павел

Мы тебя от всей души!

Много разных пожеланий

Мы сказать тебе спешим.

Пусть тебя сопровождают

Счастье, радость и успех,

Пусть любовь не покидает,

Будь ты в жизни лучше всех!

***

Павел, от всего сердца поздравляю с именинами! Желаю тебе любви, духовного роста, к зарплате прироста, положительных эмоций и событий, и, конечно любви. Никогда не нервничай по пустякам, и пускай твоя жизнь, будет похожа на сказку. Будь целеустремленным, храбрым, и пускай все твои мечты осуществятся.

Привітання з Павлом

В день ангела Павла ми з тобою радієм

І сердечно бажаєм, щоб збулись Твої мрії.

Щоб пливло тобі щастя з роси і води,

Щоби жити – не тужити і не знати біди!

А коли б сумувати на мить довелось,

Пам'ятай, що про тебе турбується хтось.

***

У твій День ангела бажаємо щастя, миру, світла і любові. Завжди залишайся найкращим і позитивним, Паша, нехай твої бажання збуваються, а страхи ніколи не втілюються. Зі святом і всього самого прекрасного, нехай не тільки цей день буде сонячним, але і все, що слідують за ним.

***

З Петром й Павлом тебе вітаю,

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай —

І буде краще, це ти знай!

***

Вітаємо із іменинами та величним і престольним святом Петра і Павла. Щиро здоровим вас, бажаємо божої опіки та добра у ваших родинах, нехай ваше слово срібними дзвонами будить в людях бажання жити за Заповідями Божими, бути милосердними та любити ближнього свого, як того вимагає син Божий.

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все, Павло, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.