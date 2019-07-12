День ангела Петра 2019 – открытки и поздравления

Главред собрал самые душевные поздравления с именинами Петра.
День Петра и Павла 2019 – Петров день, как его еще называют – православные отмечают 12 июля.
В этот же день отмечаются именины Петра и Павла. При этом именины Петра можно праздновать три дня подряд – с 12 по 14 июля.
Главред собрал самые душевные поздравления с именинами Петра.
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День ангела Петра по церковному календарю
Именины Петра по церковному календарю отмечаются:
- 3 января, 10 января, 13 января, 14 января, 15 января, 22 января, 25 января, 26 января, 29 января;
- 4 февраля, 8 февраля, 9 февраля, 12 февраля, 14 февраля, 20 февраля, 22 февраля;
- 6 апреля, 20 апреля;
- 16 мая, 29 мая, 31 мая;
- 9 июня, 18 июня, 25 июня;
- 8 июля, 12 июля, 13 июля, 14 июля, 27 июля;
- 22 августа;
- 6 сентября, 16 сентября, 23 сентября, 24 сентября, 26 сентября;
- 5 октября, 6 октября, 14 октября, 15 октября, 16 октября, 17 октября, 22 октября;
- 12 ноября;
- 5 декабря, 8 декабря, 11 декабря, 24 декабря.
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Петр: значение имени
Значение имени Петр – скала, камень, каменная глыба (от древнегреческого слова "петра").
У него сильная интуиция, быстрая реакция, он активен, но всегда все делает по-своему (недаром его тотемное животное – баран, а растение – дуб), даже осознавая, что не прав.
Петр всегда стремится быть одним из лучших. Профессию выбирает себе по призванию.
В жене больше всего ценит верность и преданность. Что, впрочем, не мешает ему быть жутким ревнивцем.
День ангела Петра: поздравления
Имя Петр — значит "камень".
Что тут можно говорить?
С именинами поздравим
Пожелаем честным быть,
Быть отважным, быть желанным,
Быть счастливым, мудрым быть,
В этот день не знать печали
Улыбаться и любить!
***
Поздравляю с праздником, Петр! Желаю всегда верного пути, надежных друзей и товарищей, легкости и надежности. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне, крепкая любовь в сердце и в семье. Достатка, удачи и разнообразия перспектив!
***
Виски, лед, икра и ром,
Куриц сто и пуд свинины.
Так гуляем мы с Петром,
Ведь у Пети – именины!
Пусть удачи будет лом,
Счастья и любви у Пети,
Гости сядут за столом
Только лучшие на свете!
***
Петенька, я искренне тебя поздравляю и хочу пожелать всегда держать нос по ветру удачи, никогда не опускать крыльев своей души, постоянно совершенствовать себя и свою жизнь. Пусть для Петра новый день открывает новые просторы для счастья сердца и вдохновения натуры.
***
Мы, Петя, от души
Тебя все поздравляем,
Послушать поспеши
Все то, что пожелаем:
Пусть в море бытия
Не будет непогоды,
И на пути твоем
Не встретятся невзгоды.
***
3 смс - 195 символов:
Я тебе желаю, Петя,
Быть успешным завсегда,
Быть счастливей всех на свете,
Чтобы прыткие года
Не неслись, как будто кони,
А размеренно текли,
Чтобы ты держал в ладони
Счастье, знал секрет любви!
Привітання з Петром
Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!
Бажаєм добра і звичайно же миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
У цей день бажаю вам непорушної надії на краще і чистої духовності. Нехай приклад Петра і Павла освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю. Зі святом!
***
Твоє ім'я Петро, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддастся!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Петра,
Прийми привітання!