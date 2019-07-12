День ангела Петра 2019 – открытки и поздравления

12 июля 2019, 03:32

Главред собрал самые душевные поздравления с именинами Петра.

  • День ангела Петра – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Петра – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Петра – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Петра – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Петра – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Петра – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Петра – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Петра – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Петра – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Петра – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Петра – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Петра – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Петра – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Петра – открытки, картинки, листівки Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com

День Петра и Павла 2019 – Петров день, как его еще называют – православные отмечают 12 июля.

В этот же день отмечаются именины Петра и Павла. При этом именины Петра можно праздновать три дня подряд – с 12 по 14 июля.

Главред собрал самые душевные поздравления с именинами Петра.

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День ангела Петра по церковному календарю

Именины Петра по церковному календарю отмечаются:

  • 3 января, 10 января, 13 января, 14 января, 15 января, 22 января, 25 января, 26 января, 29 января;
  • 4 февраля, 8 февраля, 9 февраля, 12 февраля, 14 февраля, 20 февраля, 22 февраля;
  • 6 апреля, 20 апреля;
  • 16 мая, 29 мая, 31 мая;
  • 9 июня, 18 июня, 25 июня;
  • 8 июля, 12 июля, 13 июля, 14 июля, 27 июля;
  • 22 августа;
  • 6 сентября, 16 сентября, 23 сентября, 24 сентября, 26 сентября;
  • 5 октября, 6 октября, 14 октября, 15 октября, 16 октября, 17 октября, 22 октября;
  • 12 ноября;
  • 5 декабря, 8 декабря, 11 декабря, 24 декабря.

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Петр: значение имени

Значение имени Петр – скала, камень, каменная глыба (от древнегреческого слова "петра").

У него сильная интуиция, быстрая реакция, он активен, но всегда все делает по-своему (недаром его тотемное животное – баран, а растение – дуб), даже осознавая, что не прав.

Петр всегда стремится быть одним из лучших. Профессию выбирает себе по призванию.

В жене больше всего ценит верность и преданность. Что, впрочем, не мешает ему быть жутким ревнивцем.

День ангела Петра: поздравления

Имя Петр — значит "камень".

Что тут можно говорить?

С именинами поздравим

Пожелаем честным быть,

Быть отважным, быть желанным,

Быть счастливым, мудрым быть,

В этот день не знать печали

Улыбаться и любить!

***

Поздравляю с праздником, Петр! Желаю всегда верного пути, надежных друзей и товарищей, легкости и надежности. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне, крепкая любовь в сердце и в семье. Достатка, удачи и разнообразия перспектив!

***

Виски, лед, икра и ром,

Куриц сто и пуд свинины.

Так гуляем мы с Петром,

Ведь у Пети – именины!

Пусть удачи будет лом,

Счастья и любви у Пети,

Гости сядут за столом

Только лучшие на свете!

***

Петенька, я искренне тебя поздравляю и хочу пожелать всегда держать нос по ветру удачи, никогда не опускать крыльев своей души, постоянно совершенствовать себя и свою жизнь. Пусть для Петра новый день открывает новые просторы для счастья сердца и вдохновения натуры.

***

Мы, Петя, от души

Тебя все поздравляем,

Послушать поспеши

Все то, что пожелаем:

Пусть в море бытия

Не будет непогоды,

И на пути твоем

Не встретятся невзгоды.

***

3 смс - 195 символов:

Я тебе желаю, Петя,

Быть успешным завсегда,

Быть счастливей всех на свете,

Чтобы прыткие года

Не неслись, как будто кони,

А размеренно текли,

Чтобы ты держал в ладони

Счастье, знал секрет любви!

Привітання з Петром

Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!

Бажаєм добра і звичайно же миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

У цей день бажаю вам непорушної надії на краще і чистої духовності. Нехай приклад Петра і Павла освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю. Зі святом!

***

Твоє ім'я Петро, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддастся!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Петра,

Прийми привітання!

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