Одесский кинофестиваль раздал награды: впервые Гран-при получили сразу две киноленты

Одесский кинофестиваль раздал награды / facebook

Победителей Х Одесского международного кинофестиваля объявили поздно вечером 20 июля.

Самую авторитетную награду фестиваля — Гран-при – в этому году впервые получили сразу две ленты — фильм Домой украинского режиссера Наримана Алиева и картина А потом мы танцевали грузинского режиссера Левана Акина.

К слову, драма А потом мы танцевали Левана Акина (Грузия, Швеция) также признана лучшим фильмом международной конкурсной программы.

Картина повествует о жизни молодого танцовщика Национального грузинского ансамбля Мераба, который радикально меняется, когда влюбляется в своего амбициозного соперника.

Призом Золотой Дюк за лучшую актерскую работу в этом фильме удостоен Левон Гелбахиани.

Отметим, что первую полнометражную картину Домой украинского режиссера Наримана Алиева отобрали в программу Особый взгляд Каннского кинофестиваля.

По сюжету Мустафа, который потерял старшего сына во время военных действий на Востоке Украины, решает похоронить его на родине в оккупированном Крыму. Вместе со своим младшим сыном они отправляются в путешествие, которое глубоко отразится на их отношениях.

Призом за лучшую режиссуру отмечен Алехандро Ландес за фильм Монос (Колумбия, Аргентина, Уругвай, Германия, Дания, Швеция).

В новой, учрежденной в нынешнем году номинации Приз зрительских симпатий победителем стала дебютная работа режиссера Антонио Лукича Мои мысли тихие (Украина). Эта же лента отмечена специальной наградой жюри.

Лучшим украинским короткометражным фильмом жюри кинофестиваля назвало Секрет, Девочка и Мальчик режиссера Оксаны Казьмин, а полнометражным — Папа — мамин брат Вадима Илькова. Он же признан Лучшим украинским режиссером. А статуэтку Дюка за актерскую работу получила актриса Ирма Витовская за роль в фильме Мои мысли тихие.

Лучшим документальным европейским фильмом признана норвежская лента Потому что мы мужчины. Специальный приз жюри получила картина Для Сами (Великобритания).

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Напомним, ранее в Одессе официально открылся 10 юбилейный Одесский кинофестиваль, на который прибыли сотни звезд из Украины и других стран. В сети появились прямая трансляция красной дорожки фестиваля.