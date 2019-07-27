Крупное надувательство в Киеве: 28 туристов развели на четыре "лимона"

Туристы заплатили за несуществующие путевки / 1zoom.ru

В Киеве предприимчивый мужчина развел на 4 миллиона гривен доверчивых граждан, желающих отдохнуть на курортах Турции, Чехии, Мексики и Индии.

По информации, злоумышленник арендовал офисное помещение в Дарницком районе Киева по улице Декабристов и предлагал клиентам по заниженным ценам туры на элитные курорты Турции, Чехии, Мексики, Индии, Бали и Маврикий.

Потом уже под видом бронирования поездок злодей выдавал потерпевшим кассовый ордер о приеме денежных средств, которые просто присваивал. Ни о какой реальной "брони" слова не шло, как оказалось впоследствии.

Во время досудебного расследования в правоохранительные органы обратились 28 обманутых граждан туристов, которые, естественно, никуда не поехали.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 4 статьи 190 УК Украины ("Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах"). За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Читайте также"Сидят в моче зеленой, гадюшник и вонь": туристы показали на видео отдых на Азовских "болотах"К слову, Киевская местная прокуратура № 2 сообщила злоумышленнику о подозрении, передают Факты.

Напомним, ранее сообщалось, в Кирилловке туристов пождидает опасность. Отпускники в соцсетях пишут, что на двух не самых дешевых базах отдыха на Федотовой косе поселились заезжие ромы, которые совершают кражи по окрестностям. Кроме того, посреди ночи на базе отдыха Прибой в Кирилловке наглый вор вошел в номер, где спал мужчина, и с тумбочки похитил мобильный телефон.