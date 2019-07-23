Наглый вор в номере посреди ночи: в Кирилловке туристов пождидает опасность - видео

Кирилловку наводнили воры / скриншот

Курортная Кирилловка в разгар сезона отпусков стала Меккой для не только отдыхающих, но и преступников всех мастей. Разомлевшие на солнце туристы менее бдительны и становятся легкой наживой для наглых воров.

Так, отпускники в соцсетях пишут, что на двух не самых дешевых базах отдыха на Федотовой косе поселились заезжие ромы, которые совершают кражи по окрестностям.

В частности, граждане поведали, что линия 102 перегружена сообщениями и вызовами и призывают внимательно следить за своими вещами.

К слову, один из таких эпизодов попал на камеру. Молодой человек, заказав стакан попкорна, приготовил для расчета пятисотривневую купюру. Хотя продавец готов был дать ему сдачу, тот стал искать в своем бумажнике мелкие деньги. Делал он это очень долго и в итоге-таки нашел пять гривен. Но вот когда протянул пятисотку, стало видно, что часть купюры отсутствует и именно в том месте, где должен находится банковский номер.

Читайте такжеМорские блохи нападают на туристов в Кирилловке: чем опасны ненасытные паразитыВ данном случае бармен был начеку и трюк не удался. Суть его не нова и часто используется мошенниками. Расплачиваясь за недорогой товар крупной купюрой, преступники пытают заболтать продавца, отвлечь во время вручения мелкой банкноты "для удобства расчета".

Получив сдачу, крупную купюру они оставляют себе. Есть и другой вариант, такой как использовался в данном случае - продавцу пытаются подсунуть фальшивую или испорченную банкноту после того, как изрядно запутают его.

Момент попытки мошенничества попал на камеру и был опубликован в паблике melitopol_gram.

Кроме того, посреди ночи на базе отдыха Прибой в Кирилловке наглый вор вошел в номер, где спал мужчина, и с тумбочки похитил мобильный телефон. Убегавшего вора заметила женщина, она подняла шум, после чего его удалось задержать с поличным.

Произошло это в 2 часа ночи 19 июля. Злоумышленником оказался ранее судимый житель Акимовского района, недавно он был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы и его условный срок еще не истек, передает Риа Мелитополь.

Напомним, ранее туристы показали на видео отдых на Азовских "болотах".

Также ранее туристы поведали о реальных ценах на "сараи" и питание в Кирилловке.