Международный день дружбы 2019 – поздравления и открытки

Главред собрал прикольные поздравления с Днем дружбы в прозе, стихах и картинках.
Международный день дружбы 2019 – праздник 30 июля, который перекликается еще с одним – это День друзей 2019, который мы отпраздновали 9 июня.
Посыл обоих праздников одинаков: напомнить нам о людях, которые, не будучи связанными с нами кровными узами, помогают нам на жизненном пути и делают наши дни светлее и лучше. Так что поздравления с Днем дружбы – это тот минимум, которым можно и нужно отблагодарить друга в этот день. Это может быть поздравление с Днем дружбы подруге своими словами или поздравок с Днем друзей в прозе, стихах или смс.
И, конечно же, Главред собрал для своих читателей самые прикольные картинки с Днем дружбы – открытки и гифки.
Поздравления с Днем дружбы в прозе
Поздравляю с Международным днём дружбы. Пусть наша связь никогда не оборвётся, пусть в твоей жизни будут люди, которые всегда готовы прийти на помощь, которые в любой ситуации примут твою сторону, которые вместе с тобой разделят и радость, и печаль, люди, которые называются друзьями. Желаю крепкой дружбы, ярких улыбок и счастливых дней в окружении дорогих людей.
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Читайте такжеАналитик развеял слухи относительно дружбы Запада с путинской РоссиейЛюбимая подруга, я поздравляю тебя с Международным днём дружбы и желаю тебе, дорогая, волшебства и сказок в жизни, большой удачи и любви, ярких красок и мгновений. Будь всегда гениальной, очаровательной, совершенной, вдохновлённой, а, главное — счастливой, подружка.
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Сегодня большой праздник – Международный День дружбы. В этот славный летний денек я от души хочу поздравить всех своих друзей. Эти люди многое значат для меня. Они моя поддержка и опора в трудных ситуациях. Пусть же им повезет. Пусть солнце приходит к ним в дом гостем и остается там навсегда.
Поздравление с Днем друзей в стихах
Международный День дружбы настал!
Он отмечен сегодня друзьями.
Он вознесся наверх!
Пьедестал мы построим ему нынче сами.
Мы научимся снова дружить,
Как и прежде, с улыбкой на лицах,
Мы научимся дружбу ценить,
Не считая все встречи ошибкой.
И, конечно, нам всем повезет,
Ведь у дружбы всегда есть начало.
И удачу она принесет,
И подарит тепло у причала.
***
Лучшую подругу я
С днём дружбы поздравляю,
Праздник этот для нас общий,
Вместе встретить предлагаю!
Нужно чаще нам с тобой общаться,
Есть что вспомнить и о чем поговорить,
Поделиться радостями и заботами,
Нам всегда приятно вместе время проводить!
***
Друзья мои! Спешу поздравить вас,
Желаю с вами никогда не разлучаться,
Как здорово, что дружба есть у нас,
Ведь это значит — есть на свете счастье!
Моим друзьям — покоя и добра,
Моим друзьям — успехов и богатства,
Здоровья, счастья вам, мои друзья,
Давайте никогда не расставаться!
День дружбы 2019: поздравления короткие в смс
3 смс - 187 символов:
Я счастливый человек,
Знаю истинную дружбу.
Не сыскать ведь и вовек
Такую верную подружку.
Тебе желаю я здоровья,
Счастливой быть всегда.
Любви и ласки столько
Сколько желаешь себе сама.
***
3 смс - 169 символов:
Если б не было друзей,
Жизнь была бы пресной,
Нам с подругой хорошо,
Очень интересно,
В день друзей желаю ей
Быть всегда прекрасной,
Ей я очень дорожу
И считаю классной!
***
3 смс - 193 символа:
Поздравляю с Днем друзей,
Просто с ними веселей,
С ними легче и спокойней,
Потому друзей достойных
Я тебе сейчас желаю,
Чтоб в проблемах поддержали,
Счастье — тоже разделили,
Чтоб всегда с тобою были!
Привітання з Днем друзів українською
Сьогодні у сучасному продажному світі, бути другом – це щастя, а ще більше щастя мати друзів: справжніх, вірних, нефальшивих. І в цей день я хочу сказати кожному з них: хто не відвернеться в скрутну хвилину, хто ніж точити не буде за спиною, хто не виставить вас на посміховисько і не відмовить у допомозі – це і є справжні друзі. Бажаю кожному, нехай одного, але вірного друга! Цінуйте справжню дружбу, адже вона дається не кожному.
***
Чому раптом захотілося
Обдзвонити своїх друзів?
Я з Днем дружби їх привітати
Від душі поспішаю швидше!
Скільки ми пройшли доріжок,
Скільки їх пройдемо ще!
Один хороший мені запропонує
І жилетку, і плече!
Як без відданого друга
Біди м’ять, життя прожити?
Гірше смерті кара –
Невміння дружити!
Що хочете кажіть –
Без друзів прожити не можна!
Вас з Днем дружби вітаю,
Мої милі друзі!
***
Справжній друг, яке щастя,
Якщо поруч він, йдуть всі негоди,
І сумніви зникають, як тала вода,
Дай Бог, щоб дружба міцна завжди жила.
Сьогодні день дружби, вітаю,
Веселися по повній і не сумуй,
Радості і щастя я тобі бажаю,
А особливо великого щастя в любові.
***
Дорога моя людина, на тебе я можу покластися за будь-яких обставин. Ти прийдеш на допомогу у будь-який час дня і ночі, у холоднечу та в спеку. Так дозволь побажати тобі в День друзів завжди відмінного настрою, успіхів і безмежного щастя. Нехай все хороше, що ти тільки зможеш собі нафантазувати, обов'язково стане реальністю.