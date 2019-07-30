Международный день дружбы 2019 – поздравления и открытки

30 июля 2019, 00:09

Главред собрал прикольные поздравления с Днем дружбы в прозе, стихах и картинках.

  • Картинки с Днем дружбы Соцсети
  • Картинки с Днем дружбы Соцсети
  • Картинки с Днем дружбы Соцсети
  • Картинки с Днем дружбы Соцсети
  • Картинки с Днем дружбы Соцсети
  • Картинки с Днем дружбы Соцсети
  • Картинки с Днем дружбы Соцсети
  • Картинки с Днем дружбы Соцсети
  • Картинки с Днем дружбы Соцсети
  • Картинки с Днем дружбы Соцсети
  • Картинки с Днем дружбы Соцсети
  • Картинки с Днем дружбы Соцсети
  • Картинки с Днем дружбы Соцсети
  • Картинки с Днем дружбы Соцсети
  • Картинки с Днем дружбы Соцсети

Международный день дружбы 2019 – праздник 30 июля, который перекликается еще с одним – это День друзей 2019, который мы отпраздновали 9 июня.

Посыл обоих праздников одинаков: напомнить нам о людях, которые, не будучи связанными с нами кровными узами, помогают нам на жизненном пути и делают наши дни светлее и лучше. Так что поздравления с Днем дружбы – это тот минимум, которым можно и нужно отблагодарить друга в этот день. Это может быть поздравление с Днем дружбы подруге своими словами или поздравок с Днем друзей в прозе, стихах или смс.

И, конечно же, Главред собрал для своих читателей самые прикольные картинки с Днем дружбы – открытки и гифки.

Поздравления с Днем дружбы в прозе

Поздравляю с Международным днём дружбы. Пусть наша связь никогда не оборвётся, пусть в твоей жизни будут люди, которые всегда готовы прийти на помощь, которые в любой ситуации примут твою сторону, которые вместе с тобой разделят и радость, и печаль, люди, которые называются друзьями. Желаю крепкой дружбы, ярких улыбок и счастливых дней в окружении дорогих людей.

***

Читайте такжеАналитик развеял слухи относительно дружбы Запада с путинской РоссиейЛюбимая подруга, я поздравляю тебя с Международным днём дружбы и желаю тебе, дорогая, волшебства и сказок в жизни, большой удачи и любви, ярких красок и мгновений. Будь всегда гениальной, очаровательной, совершенной, вдохновлённой, а, главное — счастливой, подружка.

***

Сегодня большой праздник – Международный День дружбы. В этот славный летний денек я от души хочу поздравить всех своих друзей. Эти люди многое значат для меня. Они моя поддержка и опора в трудных ситуациях. Пусть же им повезет. Пусть солнце приходит к ним в дом гостем и остается там навсегда.

картинки с днем дружбы

Поздравление с Днем друзей в стихах

Международный День дружбы настал!

Он отмечен сегодня друзьями.

Он вознесся наверх!

Пьедестал мы построим ему нынче сами.

Мы научимся снова дружить,

Как и прежде, с улыбкой на лицах,

Мы научимся дружбу ценить,

Не считая все встречи ошибкой.

И, конечно, нам всем повезет,

Ведь у дружбы всегда есть начало.

И удачу она принесет,

И подарит тепло у причала.

***

Лучшую подругу я

С днём дружбы поздравляю,

Праздник этот для нас общий,

Вместе встретить предлагаю!

Нужно чаще нам с тобой общаться,

Есть что вспомнить и о чем поговорить,

Поделиться радостями и заботами,

Нам всегда приятно вместе время проводить!

***

Друзья мои! Спешу поздравить вас,

Желаю с вами никогда не разлучаться,

Как здорово, что дружба есть у нас,

Ведь это значит — есть на свете счастье!

Моим друзьям — покоя и добра,

Моим друзьям — успехов и богатства,

Здоровья, счастья вам, мои друзья,

Давайте никогда не расставаться!

картинки с днем дружбы

День дружбы 2019: поздравления короткие в смс

3 смс - 187 символов:

Я счастливый человек,

Знаю истинную дружбу.

Не сыскать ведь и вовек

Такую верную подружку.

Тебе желаю я здоровья,

Счастливой быть всегда.

Любви и ласки столько

Сколько желаешь себе сама.

***

3 смс - 169 символов:

Если б не было друзей,

Жизнь была бы пресной,

Нам с подругой хорошо,

Очень интересно,

В день друзей желаю ей

Быть всегда прекрасной,

Ей я очень дорожу

И считаю классной!

***

3 смс - 193 символа:

Поздравляю с Днем друзей,

Просто с ними веселей,

С ними легче и спокойней,

Потому друзей достойных

Я тебе сейчас желаю,

Чтоб в проблемах поддержали,

Счастье — тоже разделили,

Чтоб всегда с тобою были!

Привітання з Днем друзів українською

Сьогодні у сучасному продажному світі, бути другом – це щастя, а ще більше щастя мати друзів: справжніх, вірних, нефальшивих. І в цей день я хочу сказати кожному з них: хто не відвернеться в скрутну хвилину, хто ніж точити не буде за спиною, хто не виставить вас на посміховисько і не відмовить у допомозі – це і є справжні друзі. Бажаю кожному, нехай одного, але вірного друга! Цінуйте справжню дружбу, адже вона дається не кожному.

***

Чому раптом захотілося

Обдзвонити своїх друзів?

Я з Днем дружби їх привітати

Від душі поспішаю швидше!

Скільки ми пройшли доріжок,

Скільки їх пройдемо ще!

Один хороший мені запропонує

І жилетку, і плече!

Як без відданого друга

Біди м’ять, життя прожити?

Гірше смерті кара –

Невміння дружити!

Що хочете кажіть –

Без друзів прожити не можна!

Вас з Днем дружби вітаю,

Мої милі друзі!

***

Справжній друг, яке щастя,

Якщо поруч він, йдуть всі негоди,

І сумніви зникають, як тала вода,

Дай Бог, щоб дружба міцна завжди жила.

Сьогодні день дружби, вітаю,

Веселися по повній і не сумуй,

Радості і щастя я тобі бажаю,

А особливо великого щастя в любові.

***

Дорога моя людина, на тебе я можу покластися за будь-яких обставин. Ти прийдеш на допомогу у будь-який час дня і ночі, у холоднечу та в спеку. Так дозволь побажати тобі в День друзів завжди відмінного настрою, успіхів і безмежного щастя. Нехай все хороше, що ти тільки зможеш собі нафантазувати, обов'язково стане реальністю.

Картинки с Днем дружбы

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