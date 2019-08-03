Баклажан – самый модный цвет волос осени 2019: лучшие варианты, кому подходит

Ближе к осени каждая женщина чувствует непреодолимое желание что-то в себе изменить. Особенно возникает потребность освежить цвет волос.

Так вот, самым модным цветом осени-2019 будет баклажан и все его оттенки.

Цвет баклажан, по словам стилисты, будет в тренде аж до весны 2020 года. Поэтому, если вы стоите на пороге больших изменений, смело планируйте поход в салон красоты и колдуйте над своим особенным цветом баклажан.

К слову, не обязательно красить волосы в классический баклажан. Не будьте скучными! Если ваш мастер профи, то покрасит ваши волосы в один из оттенков баклажана - лиловый.

Как вариант, можно корни волос сделать сливового оттенка, а сами волосы - цвета баклажан. Такая техника смотрится изящно и намного интереснее, чем однотонное окрашивание.

Кому подходит цвет волос баклажан?

На брюнетках и шатенках с кожей холодных оттенков он смотрится бесподобно, так как дарит темным прядям очень красивый подтон. Также к этому оттенку стоит присмотреться дамам с зелеными, карими и ореховыми глазами. Такое сочетание выглядит наиболее натурально и гармонично.

Что касается женщин с теплым тоном кожи и голубыми, светло-коричневыми и серыми глазами, им стоит обратить внимание на баклажановый цвет с красными и коричневыми нотками.

Запомните: результат окрашивания волос напрямую зависит от первоначального цвета. На темной базе баклажан будет ровным и глубоким, а на светлой – слишком ярким, интенсивным и кричащим.

И еще: баклажановый цвет волос в его вариации 2019 года требует неброской помады, а тени должны такого же оттенка, как и волосы. Если же вы накраситесь слишком броско, то рискуете выглядеть вульгарно и дешево.

Читайте такжеСтрижка боб 2019: самые модные варианты для эффекта омоложенияНапомним, ранее сообщалось, в моду врывается очень оригинальное окрашивание волос под сладким названием "чай с молоком".

Суть окрашивания "чай с молоком" в том, что смешиваются теплые и холодные оттенки. Таким образом теплый цвет плавно переходит в холодный, и наоборот.

Окрашивание "чай с молоком" придумали мастера из Японии и Сингапура. Этот вид окрашивания сейчас пользуется большой популярностью в азиатских странах.

Отметим, это окрашивание мастера выполняют в бежево-кремовых тонах, которые ассоциируются именно с вкусным чаем с молоком.