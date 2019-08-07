Стрижка боб-каре осень 2019: самые модные варианты, которые омолодят

7 августа 2019, 06:23

Боб-каре осень-зима 2019-2020 - это волны, рваные кончики и косой пробор.

  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com
  • Стрижка боб-каре осень 2019 instagram.com

Почетное место в ряду самых модных женских стрижек 2019 года вполне заслужено заняла полюбившаяся многим стрижка боб-каре. Это удивительная стрижа, которая соединила в себе две популярные женские стрижки – стрижку боб и каре.

Стилисты говорят, что боб-каре будет в моде и в сезоне осень-зима 2019-2020. А все потому, что стрижка боб-каре – на каждой женщине выглядит оригинально и неповторимо. Также эта стрижка имеет омолаживающий эффект.

Поэтому, если вы стоите на пороге больших изменений в своей жизни, или просто хотите освежить свой образ, обратите внимание на супер-стильную многослойную стрижку боб-каре.

Отметим, стрижка боб-каре заиграет совершенно неповторимыми красками, если вы при этом сделаете сложное окрашивание.

И запомните – стрижка боб-каре в ее вариации на осень-зиму 2019-2020 должна включать косой пробор. И еще – кончики должны быть рваными. Боб-каре осень-зима 2019-2020 - это также волны, сделанные с помощью утюжка.

Стрижка Боб-каре - челка

Осенью 2019 и зимой 2020 года стрижку боб-каре можно дополнить удлиненной челкой. Кроме того, в моду входит боб-каре с ультрадлинной челкой.

Стрижка боб-каре осень-зима 2019-2020 - длина

Боб-каре грядущей осенью и зимой не ставит никаких рамок по длине. Боб-каре  можно сделать и коротким, и улиненным,  даже длинным. Тут уж не бойтесь проявлять фантазию. В любом случае, боб-каре – это стрижка, которая выглядить ультрамодно и привлекательно.

Стрижка боб-каре – как укладывать

Укладка стрижки боб-каре зависит исключительно от того, сколько времени у вас для  этого есть. Стильную укладку боб-каре можно сделать с помощью брашинга, утюжка, щипцов или пенки для волос, повторив эффект мокрых волос.

Стрижка боб-каре 2019-2020 - кому подходит

Модная стрижка боб-каре подходит обладательницам любого типа волос.

Если у вас овальное лицо, то делайте удлиненный вариант боб-каре, слегка спадающий на плечи. Он смотрится выигрышно на прямых волосах.

Читайте также"Чай с молоком" - новый модный цвет волос: кому подходит, как окрашиватьЕсли вы обладательница квадратного типа лица, тогда для вас идеальный вариант - косой удлиненный боб с челкой, уложенной на бок, с красивым филированным кончиком. Такой вариант боб-каре смягчит угловатость черт лица, придаст образу женственности и мягкости.

А для модниц с круглым лицом лучший вариант - классический боб-каре. Кроме того, красивые длинные прядки помогут скрыть полненькие щеки либо выраженные скулы.

Напомним, ранее сообщалось,  стрижка пикси – главный модный тренд осени 2019. Короткая стрижка пикси подходит всем – и девушкам, и элегантным женщинам. При этом овал лица не умеет значения.  Учитывая те или иные особенности лица, можно выбрать определенную длину боковых прядей, затылочную зону и фасон челки.

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