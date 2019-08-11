Короткие поздравления на День строителя 2019 – картинки и тексты

Главред подобрал короткие, но прикольные поздравления с Днем строителя на любой вкус.
День строителя 2019 – праздник, который отмечается в Украине 11 августа.
Это праздник всех созидателей, которые изо дня в день меняют нашу жизнь к лучшему – от мелких ремонтов до масштабных преобразований городов.
Главред уже публиковал лучшие поздравления с Днем строителя – официальные, в прозе и стихах, коллегам и от руководителя, партнерам, мужчине и женщине. На этот раз мы собрали подборку коротких поздравлений с праздником.
Поздравления с Днем строителя в прозе
Поздравляю с Днём строителя и от чистого сердца желаю фундаментального счастья в жизни, потрясающей архитектуры мысли и чувств, удачных проектов и высоких колонн успеха.
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Поздравляю с Днём строителя и от чистого сердца желаю высокой безопасности и постоянной удачи в работе, потрясающих идей и светлого счастья в жизни.
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Поздравление с Днем строителя от руководителя:
В День строителя от души желаю, чтобы всё в твоей жизни строилось крепко, добротно, успешно, качественно и красиво. Здоровья и сил для бравой работы, удачи и счастья для полноценной жизни.
Поздравления с Днем строителя прикольные в стихах
С праздником, строители!
Желают вам побед
Все городские жители
На много-много лет!
Мы рады новым зданиям
Квартирам и домам
Желаем процветания
Добра и счастья вам!
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Каски прочь, долой работу,
Ни к чему сейчас пахать,
Уважаемый строитель
Должен с честью отдыхать!
С днем строителя, монтажник,
Штукатурщик, крановщик!
Не пора ли хлопнуть чарку,
Если повод вдруг возник?
Завтра будет день серьезный,
Очень сложный, трудный, день
Так к чему пахать сегодня?
Пусть гудит сегодня лень!
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Поздравления с Днем строителя коллегам:
Лучше строить, чем ломать,
Лучше делать, чем мечтать.
В день строителя желаю
Только радость получать!
***
Желаю каждый день свой строить
Из счастья, света и добра,
И капитал скорей утроить,
Чтоб жить роскошней, чем вчера!
***
Поздравление с Днем строителя женщине:
Ты на стройке, как принцесса,
Королева и звезда.
В день строителя желаю,
Чтоб сбылась твоя мечта.
Пусть успех сопровождает,
Счастье в доме пусть живет,
Радость, силы, вдохновение
Каждый новый день несет.