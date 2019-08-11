Короткие поздравления на День строителя 2019 – картинки и тексты

С Днем строителя 2019 – прикольные поздравления и открытки / Соцсети

День строителя 2019 – праздник, который отмечается в Украине 11 августа.

Это праздник всех созидателей, которые изо дня в день меняют нашу жизнь к лучшему – от мелких ремонтов до масштабных преобразований городов.

Главред уже публиковал лучшие поздравления с Днем строителя – официальные, в прозе и стихах, коллегам и от руководителя, партнерам, мужчине и женщине. На этот раз мы собрали подборку коротких поздравлений с праздником.

Поздравления с Днем строителя в прозе

Поздравляю с Днём строителя и от чистого сердца желаю фундаментального счастья в жизни, потрясающей архитектуры мысли и чувств, удачных проектов и высоких колонн успеха.

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Поздравляю с Днём строителя и от чистого сердца желаю высокой безопасности и постоянной удачи в работе, потрясающих идей и светлого счастья в жизни.

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Поздравление с Днем строителя от руководителя:

В День строителя от души желаю, чтобы всё в твоей жизни строилось крепко, добротно, успешно, качественно и красиво. Здоровья и сил для бравой работы, удачи и счастья для полноценной жизни.

Поздравления с Днем строителя прикольные в стихах

С праздником, строители!

Желают вам побед

Все городские жители

На много-много лет!

Мы рады новым зданиям

Квартирам и домам

Желаем процветания

Добра и счастья вам!

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Каски прочь, долой работу,

Ни к чему сейчас пахать,

Уважаемый строитель

Должен с честью отдыхать!

С днем строителя, монтажник,

Штукатурщик, крановщик!

Не пора ли хлопнуть чарку,

Если повод вдруг возник?

Завтра будет день серьезный,

Очень сложный, трудный, день

Так к чему пахать сегодня?

Пусть гудит сегодня лень!

***

Поздравления с Днем строителя коллегам:

Лучше строить, чем ломать,

Лучше делать, чем мечтать.

В день строителя желаю

Только радость получать!

***

Желаю каждый день свой строить

Из счастья, света и добра,

И капитал скорей утроить,

Чтоб жить роскошней, чем вчера!

***

Поздравление с Днем строителя женщине:

Ты на стройке, как принцесса,

Королева и звезда.

В день строителя желаю,

Чтоб сбылась твоя мечта.

Пусть успех сопровождает,

Счастье в доме пусть живет,

Радость, силы, вдохновение

Каждый новый день несет.