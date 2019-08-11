Модное окрашивание волос 2020 для блондинок: самые стильные варианты

Если душа требует изменений, то самым быстрым способом изменить имидж станет окрашивание волос.

Но чтобы окрашивание волос не разочаровало, а наоборот, внутренне превознесло, и внешне порадовало, следует обратить внимание на тенденции грядущего сезона.

Главред узнал, какие виды окрашивания для блондинок станут особенно актуальными в 2020 году.

Пепельный оттенок – модный тренд 2020

Пепельный оттенок – модный тренд 2020 / ya2020.com

Пепельный оттенкок – блонд очень светлого, с серинкой цвета. Однако обратите внимание, что такое окрашивание – очень требовательное, и нуждается в постоянной поддержке цвета. Вам придется постоянно убирать желтизну и отросшие корни, так что покраситься один раз и забыть дорогу в салон красоты точно не получится.

Льняной оттенок – модный цвет волос 2020

Льняной оттенок – модный цвет волос 2020 / ya2020.com

Нежный льняной оттенок - идеальное решение для светловолосых девушек с менее радикальными настроениями. В сезоне 2020 этот цвет совмещает в себе легкую желтизну и включения серого цвета, и выглядит натурально, но при этом создает эффект фарфоровой куклы. Отметим, льняной оттенок не слишком требователен к уходу – светлый лён терпим к отросшим корням и не выверенному до нюансов внешнему виду.

Топленое масло – тенденция окрашивания волос 2020

Топленое масло – тенденция окрашивания волос 2020 / ya2020.com

Модное окрашивание 2020 топленое масло идеально подойдет девушкам с теплой по оттенку кожей. Это один из немногих видов окрашивания, в которых заметный желтый подтон не только не портит образ, но и крайне желателен! И обратите внимание – в моде будут волосы "в тон коже", почти сливающиеся с цветом лица.

Клубничный блонд плавно перейдет и в сезон 2020

Клубничный блонд плавно перейдет и в сезон 2020 / ya2020.com

Модный клубничный оттенок балансирует на грани между традиционным цветом волос и чем-то слегка неформальным. Клубничными называют блондинок, чьи волосы имеют явный розовый оттенок, хотя при этом остаются все же именно светлыми. Клубничный блонд пользуется бешеной популярностью в 2019 году. Тем не менее, из моды он пока не выйдет – в 2020 году все еще будет в тренде. Кстати, в последнее время в моду также вошел "персиковый блонд" – вариация на ту же тему, но с выраженным оранжево-розоватым подтоном, передает ya2020.

Читайте такжеКлубничный блонд - самый модный цвет волос лета 2019: кому подходит, как окрашиватьНапомним, ранее сообщалось, "чай с молоком" - новый модный цвет волос. Окрашивание "чай с молоком" придумали мастера из Японии и Сингапура. Этот вид окрашивания сейчас пользуется большой популярностью в азиатских странах.

Это окрашивание мастера выполняют в бежево-кремовых тонах, которые ассоциируются именно с вкусным чаем с молоком.