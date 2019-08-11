Модное окрашивание волос 2020 для блондинок: самые стильные варианты

11 августа 2019, 04:29

В моде будут волосы "в тон коже", почти сливающиеся с цветом лица.

  • Модное окрашивание для блондинок 2020 instagram.com
  • Модное окрашивание для блондинок 2020 instagram.com
  • Модное окрашивание для блондинок 2020 instagram.com
  • Модное окрашивание для блондинок 2020 instagram.com
  • Модное окрашивание для блондинок 2020 instagram.com
  • Модное окрашивание для блондинок 2020 instagram.com
  • Модное окрашивание для блондинок 2020 instagram.com
  • Модное окрашивание для блондинок 2020 instagram.com
  • Модное окрашивание для блондинок 2020 instagram.com
  • Модное окрашивание для блондинок 2020 instagram.com
  • Модное окрашивание для блондинок 2020 instagram.com
  • Модное окрашивание для блондинок 2020 instagram.com
  • Модное окрашивание для блондинок 2020 instagram.com
  • Модное окрашивание для блондинок 2020 instagram.com
  • Модное окрашивание для блондинок 2020 instagram.com
  • Модное окрашивание для блондинок 2020 instagram.com
  • Модное окрашивание для блондинок 2020 instagram.com

Если душа требует изменений, то самым быстрым способом изменить имидж станет окрашивание волос.

Но чтобы окрашивание волос не разочаровало, а наоборот, внутренне превознесло, и внешне порадовало, следует обратить внимание на тенденции грядущего сезона.

Главред узнал, какие виды окрашивания для блондинок станут особенно актуальными в 2020 году.

Пепельный оттенок – модный тренд 2020

Пепельный оттенок – модный тренд 2020 / ya2020.com

Пепельный оттенкок – блонд очень светлого, с серинкой цвета. Однако обратите внимание, что такое окрашивание – очень требовательное, и нуждается в постоянной поддержке цвета. Вам придется постоянно убирать желтизну и отросшие корни, так что покраситься один раз и забыть дорогу в салон красоты точно не получится.

Льняной оттенок – модный цвет волос 2020

Льняной оттенок – модный цвет волос 2020 / ya2020.com

Нежный льняной оттенок - идеальное решение для светловолосых девушек с менее радикальными настроениями. В сезоне 2020 этот цвет совмещает в себе легкую желтизну и включения серого цвета, и выглядит натурально, но при этом создает эффект фарфоровой куклы. Отметим, льняной оттенок не слишком требователен к уходу – светлый лён терпим к отросшим корням и не выверенному до нюансов внешнему виду.

Топленое масло – тенденция окрашивания волос 2020

Топленое масло – тенденция окрашивания волос 2020 / ya2020.com

Модное окрашивание 2020 топленое масло идеально подойдет девушкам с теплой по оттенку кожей. Это один из немногих видов окрашивания, в которых заметный желтый подтон не только не портит образ, но и крайне желателен! И обратите внимание – в моде будут волосы "в тон коже", почти сливающиеся с цветом лица.

Клубничный блонд плавно перейдет и в сезон 2020

Клубничный блонд плавно перейдет и в сезон 2020 / ya2020.com

Модный клубничный оттенок балансирует на грани между традиционным цветом волос и чем-то слегка неформальным. Клубничными называют блондинок, чьи волосы имеют явный розовый оттенок, хотя при этом остаются все же именно светлыми. Клубничный блонд пользуется бешеной популярностью в 2019 году. Тем не менее, из моды он пока не выйдет – в 2020 году все еще будет в тренде. Кстати, в последнее время в моду также вошел "персиковый блонд" – вариация на ту же тему, но с выраженным оранжево-розоватым подтоном, передает ya2020.

Читайте такжеКлубничный блонд - самый модный цвет волос лета 2019: кому подходит, как окрашиватьНапомним, ранее сообщалось, "чай с молоком" - новый модный цвет волос. Окрашивание "чай с молоком" придумали мастера из Японии и Сингапура. Этот вид окрашивания сейчас пользуется большой популярностью в азиатских странах.

Это окрашивание мастера выполняют в бежево-кремовых тонах, которые ассоциируются именно с вкусным чаем с молоком.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
мода волосы блондинки тренды новости моды окрашивание волос
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

04:50
"У меня все натуральное": украинская порнозвезда рассказала о съемках фильмов для взрослых
04:29
Модное окрашивание волос 2020 для блондинок: самые стильные варианты Фото
04:12
Кровавое ДТП на Полтавщине: автобус влетел в микроавтобус
03:50
Сексолог рассказала о необычном поле Видео
03:22
Шахтер избавился от Кайоде
02:55
Названа область Украины, по которой сильнее всего "ударила" стихия Видео
02:00
Скандальная "синяя рука" пропала из Киева: куда "уползла" скульптура
01:36
"Баня, SPA": Садовый потребовал каждую неделю мыть всех бомжей Львова
01:15
Митинг в Москве: всё, что известно Фото Видео
01:08
Колби Ковингтон: Масвидаль прибьет Макгрегора к октагону
00:42
Праздники 11 августа: что нельзя делать и кого поздравлять Видео
00:39
На Киевщине мужчину "нашпиговали" пулями Фото
00:11
Омелян сказал, сколько лет и денег нужно на ремонт всех дорог в Украине Видео
10 августа, суббота
23:55
"Цыцюни": Никитюк похвасталась своими "дыньками"
23:48
Парапсихолог оценила вероятность гибели Земли из-за Нибиру
23:34
"Фейсом Фейс не всем по вкусу": Шнуров поглумился над акцией протеста в Москве Видео
23:12
Найден мертвым скандальный миллиардер – друг Трампа: что известно Видео
23:09
Онищенко навострил лыжи в Киев Видео
22:53
"Этому байкеру ху*ву всё до п*зды": пока РФ бунтует и горит – Путин катается по Крыму на байке Фото Видео
22:22
Мужчины же "без верха": в Барселоне дамам разрешили отдыхать топлес Видео
22:13
Прогноз погоды на 7 дней обещает зажарку и поливку: какой будет погода на неделе Видео
21:56
Нападения с изнасилованиями: в Украине поймали серийного маньяка Видео
21:35
Жуткое ДТП в Днепре: скорая вмазалась в грузовик Видео
21:33
На возившее топливо для флота РФ судно пришли с обысками Видео
21:12
Кетчуп на зиму из слив, помидоров и с яблоками: офигенные рецепты Фото
20:55
Украинцев ждет новое пекло: синоптики предупредили о 36-градусной жаре Видео
20:27
В ГПУ рассказали, как Ющенко помогал Януковичу отжимать Межигорье Видео
20:12
Трамп рассказал, что будет с курсом доллара дальше Видео
20:02
Стало известно о судьбе генерала, обвиненного в гибели на Донбассе 40 десантников
19:47
"У Маши уже совсем кукуха улетела": Захарова всполошила сеть своим фото "киски"
19:40
Тука рассказал о провале в "ЛДНР": боевики продинамили раздачу паспортов РФ Видео
19:13
Горняки вырвали у киевлян победу (видео всех голов в матче) Видео
19:00
Динамо - Шахтер - 1:2: видео-трансляция поединка (LIVE) Видео
18:56
Шахтеры готовят масштабную акцию протеста в центре Киева: названа дата
18:33
"Россия усилила обстрелы на Донбассе": Украина понесла новые потери Видео
18:30
Марш защитников и минута молчания: опубликован план празднования Дня независимости Видео
18:19
Слуга народа, Батькивщина и Голос: кому какая выгода от символической коалиции между ними Видео
17:58
Яды и тонны мусора: экологи рассказали о катастрофической ситуации в Черном море
17:52
"Горжусь Майданом, а вы ох*ели": на митинге в Москве был скандал из-за флага Украины Видео
17:35
Высадка спецназа: эксперт рассказал, каким регионам Украины грозит оккупация РФ
17:13
На пляжах Киева обнаружили опасную заразу: где купаться нельзя
16:57
Многотонная труба раздавила украинского заробитчанина в Польше: детали трагедии
16:39
Разное варенье и джем из абрикос: самые вкусные пошаговые рецепты Фото Видео
16:31
Пора на море: синоптик рассказал, когда украинцам ждать бархатного сезона Видео
16:08
"У президента есть всё – но": Москаль объяснил, чем для Зеленского опасна полнота власти Видео
15:58
В Украине взвинтят цены на экзамены для водителей: когда ждать подорожания
15:55
Лещенко приписал себе "благородные" ошибки
15:30
"Больные люди": Усик ответил критикам, назвав их "лающими собаками"
15:26
Украинцы забудут об убитых на Донбассе ради дружбы с РФ – Венедиктов Фото
15:00
"Пассажиров вывели пастись на природу": Укрзализныця влипла в новый скандал из-за Интерсити
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять