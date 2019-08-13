Курбан байрам: муфтий объяснил, зачем приносят в жертву животных

В Курбан байрам приносят в жертву животных, чтобы показать готовность отдать свое имущество, сообщил Камиль Самигуллин / Скриншот с dumrt.ru

В один из главных мусульманских праздников - Курбан байрам 2019 - принято приносить в жертву баранов, быков или верблюдов, истинный смысл жертвоприношения кроется в готовности пожертвовать своим имуществом для нуждающихся ради довольства создателя.

В праздник верующие через жертвоприношения имеют возможность показать свою набожность, благочестие и щедрость, привело РИА Новости заявление муфтия Татарстана Камиля Самигуллина.

По его словам, при жертвоприношении стираются границы между бедными и богатыми, между ними скрепляются узы дружбы, поскольку в праздничные дни верующие пытаются поскорее сделать добро, в частности, раздать мясо жертвенного животного и милостыню.

Напомним, Курбан байрам каждый год отмечают в разные даты. В 2019-м празднование Курбан байрама стартовало вечером 11 августа, а завершится - вечером 15 числа. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев-мусульман с праздником.