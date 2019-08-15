Купальник хайнек - модный хит пляжного сезона: что это такое и кому идет

Хайнек подчеркнет талию, удлинит ноги и сделает фигуру сногсшибательной / Victoria's Secret

Впереди еще почти целый месяц лета, да и бархатный сезон не за горами. И если вы еще не выбрали пляжный наряд, чтобы покрасоваться на берегу моря или возле бассейна, обратите внимание на модный тренд этого сезона – купальник хайнек.

Хайнек относится к разряду спортивных купальников. Поэтому пригодится не только для расслабленного отдыха под шум волн, но и идеально подойдет для занятий водным спортом или активного отдыха. Кроме того, некеторые модели настолько шикарны, что превратят вас в настоящую светскую львицу на любой пляжной вечеринке.

Что такое купальник хайнек?

Название хайнек происходит от английского High Neck и говорит само за себя. Это вид пляжной одежды с завышенной горловиной. При этом вырез спереди совсем небольшой, а сзади может быть средним либо открывать всю спину. Также есть раздельные купальники с лифом хайнек.

Кому идет купальник хайнек?

Этот пляжный наряд практически универсален и подходит всем – и высоким, и девушкам маленького роста, и полным, и худым женщинам. Купальник хайнек поможет зрительно скорректировать фигуру. Верхняя часть закрытого купальника зрительно удлиняет торс и отлично поддерживает грудь. Кроме того, высокая горловина подчеркнет изящную горловину, а высокие вырезы плавок прибавят ножкам несколько сантиметров. Выбрав купальник с более темным поясом, можно сделать акцент на талию, зрительно уменьшив ее объем.

Как сообщал Главред, еще один модный хит лета 2019 - свободные белые джинсы. Кроме того, в моду вернулись бананы из 80-х и клеши из 70-х. А вот рваные джинсы и джинсы с бахромой стали дурновкусием - их следует спрятать подальше в шкаф.