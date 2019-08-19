Преображение 2019 – открытки и поздравления яркие и живые

Главред подобрал самые душевные православные поздравления с Преображением Господним – Яблочным спасом 19 августа.
Преображение Господне – праздник 19 августа, который в народе чаще называют Яблочным спасом. Или еще Спасом на горе, ведь установлен в честь преображения Христа на горе Фавор, когда одежды Спасителя на глазах его изумленных учеников внезапно побелели, а сам Он воссиял.
И в своих поздравлениях с Преображением Господним православные чаще всего желают друг дружке добрых метаморфоз душевных и обеления от всякой скверны.
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Преображение Господне: поздравления в прозе
Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от чистого сердца желаю с каждым днем преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радовать свое сердце с каждым мгновением.
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В середине августа все христиане отмечают прекрасный праздник Преображение Господне. Пусть Господь услышит ваши молитвы и пошлет благословение с небес. Желаем всю жизнь прожить вам в счастье и радости. Пусть исполняются все ваши заветные желания. Дай Бог, чтоб в вашей жизни было поменьше грустных дней. Достаток, мир и понимание пусть всегда будут в ваших семьях. Пусть надежные друзья всегда окружают вас. Всех земных благ вам, радости и крепкого здоровья. Пусть Господь оберегает от всех неприятностей, а счастливая звезда освещает правильный путь.
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Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от души желаю смотреть с доброй надеждой в каждое "завтра" и с теплой улыбкой встречать каждое "сегодня". Пусть жизнь будет счастливой рекой у берегов радости и блага, пусть сердце твое искренне любит и верит только в хорошее.
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Сегодня прекрасный праздник – Преображение Господне. В этот день в церквях святят яблоки, груши и мед, а также колоски жита или пшеницы, чтобы на следующий год был хороший урожай. Я поздравляю вас с светлым праздником. Желаю, прежде всего, крепкого здоровья, во всем успехов, мира и благополучия. Пусть ваша жизнь течет, как полная река, пусть только хорошие новости стучатся в ваш дом. Всех благ земных вам, достатка и семейного уюта. Пусть ангелы охраняют вас от всех несчастий.
Стихи на Преображение Господне
С Преображением Господним
Тебя приветствую сегодня!
Желаю мира, света, теплоты
И исполнения мечты.
Желаю благости и счастья,
И сторонились чтоб тебя ненастья.
Чтоб были ясны небеса,
Блистали счастьем чтоб глаза.
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Преображение Господне
Отметим широко и свободно!
Желаю всем тепла и радости,
Добрые дела, чтобы были отрадой!
Желаю отличной погоды,
Забудем обо всех невзгодах,
Будем здоровы и веселы,
Счастья и душевных песен!
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С Преображением Господним
С любовью поздравляю вас!
Пусть сбудутся мечты сегодня,
И вдохновляет этот Спас
На замечательные планы,
На встречи, добрые дела!
Желаю, чтобы постоянно
Любовь в сердцах у вас была!
Поздравление с Преображением Господним: смс
Пришел прекрасный день и час,
Господнее Преображенье.
Так пусть же он согреет вас,
Даря прекрасные мгновенья.
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Преображение Господне —
Это и Яблочный Спас.
Пусть будут счастье и радость
В сердце и в доме у вас.
Будет здоровья побольше,
Будет достаток в семье,
Будут закрыты дороги
К вашему дому беде.
***
День Преображения Господня
В душу пусть торжественно войдет.
Пусть же этот праздник на сегодня
Веру в чудеса тебе вернет.