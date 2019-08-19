Преображение 2019 – открытки и поздравления яркие и живые

19 августа 2019, 06:33

Главред подобрал самые душевные православные поздравления с Преображением Господним – Яблочным спасом 19 августа.

  • Преображение Господне – картинки и открытки Fresh-Cards.ru
  • Преображение Господне – картинки и открытки Fresh-Cards.ru
  • Преображение Господне – картинки и открытки Fresh-Cards.ru
  • Преображение Господне – картинки и открытки Fresh-Cards.ru
  • Преображение Господне – картинки и открытки Fresh-Cards.ru
  • Преображение Господне – картинки и открытки Fresh-Cards.ru
  • Преображение Господне – картинки и открытки Fresh-Cards.ru
  • Преображение Господне – картинки и открытки Fresh-Cards.ru
  • Преображение Господне – картинки и открытки Fresh-Cards.ru
  • Преображение Господне – картинки и открытки Fresh-Cards.ru

Преображение Господне – праздник 19 августа, который в народе чаще называют Яблочным спасом. Или еще Спасом на горе, ведь установлен в честь преображения Христа на горе Фавор, когда одежды Спасителя на глазах его изумленных учеников внезапно побелели, а сам Он воссиял.

И в своих поздравлениях с Преображением Господним православные чаще всего желают друг дружке добрых метаморфоз душевных и обеления от всякой скверны.

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Преображение Господне: поздравления в прозе

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от чистого сердца желаю с каждым днем преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радовать свое сердце с каждым мгновением.

***

В середине августа все христиане отмечают прекрасный праздник Преображение Господне. Пусть Господь услышит ваши молитвы и пошлет благословение с небес. Желаем всю жизнь прожить вам в счастье и радости. Пусть исполняются все ваши заветные желания. Дай Бог, чтоб в вашей жизни было поменьше грустных дней. Достаток, мир и понимание пусть всегда будут в ваших семьях. Пусть надежные друзья всегда окружают вас. Всех земных благ вам, радости и крепкого здоровья. Пусть Господь оберегает от всех неприятностей, а счастливая звезда освещает правильный путь.

***

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от души желаю смотреть с доброй надеждой в каждое "завтра" и с теплой улыбкой встречать каждое "сегодня". Пусть жизнь будет счастливой рекой у берегов радости и блага, пусть сердце твое искренне любит и верит только в хорошее.

***

Сегодня прекрасный праздник – Преображение Господне. В этот день в церквях святят яблоки, груши и мед, а также колоски жита или пшеницы, чтобы на следующий год был хороший урожай. Я поздравляю вас с светлым праздником. Желаю, прежде всего, крепкого здоровья, во всем успехов, мира и благополучия. Пусть ваша жизнь течет, как полная река, пусть только хорошие новости стучатся в ваш дом. Всех благ земных вам, достатка и семейного уюта. Пусть ангелы охраняют вас от всех несчастий.

Стихи на Преображение Господне

С Преображением Господним

Тебя приветствую сегодня!

Желаю мира, света, теплоты

И исполнения мечты.

Желаю благости и счастья,

И сторонились чтоб тебя ненастья.

Чтоб были ясны небеса,

Блистали счастьем чтоб глаза.

***

Преображение Господне

Отметим широко и свободно!

Желаю всем тепла и радости,

Добрые дела, чтобы были отрадой!

Желаю отличной погоды,

Забудем обо всех невзгодах,

Будем здоровы и веселы,

Счастья и душевных песен!

***

С Преображением Господним

С любовью поздравляю вас!

Пусть сбудутся мечты сегодня,

И вдохновляет этот Спас

На замечательные планы,

На встречи, добрые дела!

Желаю, чтобы постоянно

Любовь в сердцах у вас была!

Поздравление с Преображением Господним: смс

Пришел прекрасный день и час,

Господнее Преображенье.

Так пусть же он согреет вас,

Даря прекрасные мгновенья.

***

Преображение Господне —

Это и Яблочный Спас.

Пусть будут счастье и радость

В сердце и в доме у вас.

Будет здоровья побольше,

Будет достаток в семье,

Будут закрыты дороги

К вашему дому беде.

***

День Преображения Господня

В душу пусть торжественно войдет.

Пусть же этот праздник на сегодня

Веру в чудеса тебе вернет.

Преображение Господне: открытки

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