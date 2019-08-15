В России спецназ оконфузился, пробираясь в квартиру через окно

ОМОН с трудом штурмом взял квартиру / Фото: скриншот из видео

В России сняли на видео штурм квартиры на третьем этаже сотрудниками ОМОНа, которые безуспешно пытались проникнуть в помещение через открытое на проветривание пластиковое окно.

"ОМОН-штурм", - подписали ролик в Instagram.

Кадры демонстрируют, как четверо бойцов спецназа поставили лестницу, один из них на нее взобрался и пытался ногами выбить окно. Однако горе-боец упал и чудом не пострадал, поскольку его в полете поймали коллеги.

Затем по лестнице штурмовать окно с молотком отправился другой спецназовец. Мужчина начал неуверенно, пытаясь удержать равновесие, бить по стеклу, был слышен звон падающих осколков.

Однако, очевидно, на шум вышли хозяева квартиры и открыли окно. И лишь после этого сотрудники ОМОНа беспрепятственно по лестнице поднялись в злополучную квартиру.

Напомним, в российском Челябинске на Параде первоклассников детей нарядили в форму ОМОН - отрядов милиции особого назначения, которую путинские силовики обычно носят во время силовых операций.