В России спецназ оконфузился, пробираясь в квартиру через окно

В итоге хозяева квартиры смилостивились над горе-силовиками.
В России сняли на видео штурм квартиры на третьем этаже сотрудниками ОМОНа, которые безуспешно пытались проникнуть в помещение через открытое на проветривание пластиковое окно.
"ОМОН-штурм", - подписали ролик в Instagram.
Кадры демонстрируют, как четверо бойцов спецназа поставили лестницу, один из них на нее взобрался и пытался ногами выбить окно. Однако горе-боец упал и чудом не пострадал, поскольку его в полете поймали коллеги.
Затем по лестнице штурмовать окно с молотком отправился другой спецназовец. Мужчина начал неуверенно, пытаясь удержать равновесие, бить по стеклу, был слышен звон падающих осколков.
Однако, очевидно, на шум вышли хозяева квартиры и открыли окно. И лишь после этого сотрудники ОМОНа беспрепятственно по лестнице поднялись в злополучную квартиру.
Напомним, в российском Челябинске на Параде первоклассников детей нарядили в форму ОМОН - отрядов милиции особого назначения, которую путинские силовики обычно носят во время силовых операций.