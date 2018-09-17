В России школьники стали "омоновцами" - опубликовано фото

Та самая скандальная фотография / скриншот из соцсетей

В российском Челябинске на "Параде первоклассников" детей нарядили в форму ОМОН - отрядов милиции особого назначения, которую путинские силовики обычно носят во время силовых операций.

Как пишет российский портал 74.ru, на мероприятии детям предоставили возможность познакомиться с профессиями, примерив на себя соответствующую форму.

На одном из фото школьника одевают в форму ОМОН, в которой те, в частности, разгоняют митинги.

Читайте такжеВ Сети появилась игра с Медведевым и ОМОНовцамиФотография разошлась по социальным сетям, получив множество негативных отзывов пользователей. "Рождение мента", "Прекрасно! Пусть п*здят друг друга", "Возвращаются времена, когда половина страны сидела, половина охраняла", - мрачно шутят комментаторы.

ОМОН - спецподразделения Росгвардии, привлекаемые для решения задач обеспечения правопорядка и безопасности, в том числе на массовых акциях и мероприятиях, а также против терроризма на территории России.