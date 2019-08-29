C Ореховым спасом – открытки и поздравления яркие и живые

Ореховый спас 2019 – это народный праздник 29 августа, который совпадает с праздником церковным: православные отмечают Спас Нерукотворный (эта икона Иисуса Христа не была написана, образ Спасителя отпечатался на полотенце после того, как тот утер им свой лик).

Есть и другие названия у этого дня: Хлебный спас 2019 или Спас на холстах. Последнее связано с тем, что, по традиции, на третий Спас всегда устраивали ярмарки ниток и тканей.

На Ореховый спас святят в церкви орехи, хлеб и ореховые ветви, а также яблоки и виноград, мед и листья для будущих целебных настоек.

Поздравления с Ореховым спасом принимают в этот день все – от мала до велика.

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Ореховый спас: поздравления в прозе

В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.

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Поздравляю с Третьим Спасом, Ореховым и Хлебным, богатым и светлым! Пусть в этот праздник в вашей семье исцелятся все больные, как исцелился царь города Эдессы Авгарь притронувшись к Нерукотворному Образу Иисуса Христа. Пусть в ваших начинаниях всегда буде Бог и сопутствует успешному их завершению так, как это случилось с отчаявшимся написать портрет Христа живописцем Ананием, получившим чудесный подарок в виде образа Христа на полотенце. Пусть семья будет богатой и знаменитой, как полотняные ярмарки в Зеленых Горах.

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Хлебный спас — светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.

***

Третий Спас орехов ядра крепкие нам даст! Поздравляю всех христиан с прекрасным народным праздником плодородия и освящения хлеба. В этот же день свершилось и перенесение нерукотворного лика Христа. Желаю, чтобы третья встреча осени принесла достаток и обилие, благополучие и доход. Пусть доброта укоренится в Вашем сердце и принесет радость всепрощения. Соберем друзей и угостим их главным украшением стола — душистым, теплым, благословенным хлебом. А затем омоемся в целебном источнике, изгоняя недуги и беды прошлого. Счастливого Вам Спаса!

Ореховый спас: поздравления в стихах

Желаю щелкать, как орешки,

Все испытания судьбы.

Желаю в ежедневной спешке

Не забывать свои мечты.

Желаю урожай богатый

Собрать из добрых своих дел,

Улыбок, дружеских объятий,

Ведь Спас Ореховый приспел.

***

Мне третий раз спасение несут.

Я твердости хотела бы набраться,

Чтобы сейчас и точно — тут

Покаяться — и вновь за дело браться.

Он, третий Спас, меня к себе позвал,

О Господи, как будто я — овечка

С картины той, что Джотто написал,

Я в храм зашла — душе поставить свечку.

***

Спас Ореховый, Спас холщовый…

Праздник хлеба и бабьего лета.

Был рассвет вчера васильковый,

А сегодня – сапфирного цвета…

Лик Спасителя обретая,

Обретает душа покой.

Русь отчаянная, святая,

О любви мне негромко спой.

Все закончится скоро… Осень,

Не стыдясь своих слез и слов,

Ожидания лета оземь

Бросит, как дожди на Покров…

Спас Ореховый, Спас мой Хлебный,

Отпуская птиц в дальнюю даль,

Благодарственные молебны

Закажи, я прошу, чтоб печаль

Не карябала сердце тревогой

И заброшенною дорогой…

***

Еще тепло, но осень у порога,

И Спас Ореховый пришел.

Мы в храме будем славить бога,

И, чтоб к молитвам снизошел,

Просить его сегодня будем,

И от души благодарить,

За то, что хлеб дает насущный,

И всех нас учит жизнь любить!

***

Сегодня, в Ореховый Спас,

У Бога прошу я за Вас:

Чтоб было поменьше печалей,

Чтоб горя вовек Вы не знали,

Чтоб Он Вас хранил неустанно

Для близких, родных и желанных,

Не знали ни в чем недостатка,

А жизнь была долгой и сладкой!

Хлебный спас: поздравления короткие в смс

3 смс - 145 символов:

Улетают ласточки,

Покидают нас,

И пришел ореховый,

Третий самый Спас.

Караваи новые

Подавай на стол,

Встретим осень ласково,

Спас не зря пришел!

***

3 смс - 195 символов:

Пусть хлеб нового урожая будет вкусным для тебя и твоих близких. Пускай Господь бережет тебя, и ты будешь всегда здоров и весел. Желаю света в душе, добра и мира в доме, счастья и успеха в жизни.

***

4 смс - 228 символов:

Третий Спас хлеба припас — поздравляем Вас!

Господь нас одарил богатым урожаем,

А мы Вам сообщаем, как мы Вас уважаем.

И скоро к Вам придем, орешков принесем.

Пусть скоро осень уж настигнет нас,

Но дружбу сохраняет светлый Спас!

***

2 смс – 116 символов:

Сегодня в праздник пожелаю,

Понять, как важен этот день.

Со Спасом Хлебным поздравляю,

Пусть в этот день исчезнет лень.

Хлібний спас – Горіховий спас: привітання

З Горіховим спасом, зі спасом вас Хлібним

Вітаю! Бажаю жити безбідно,

Бажаю здоров’я і щастя в дарунок,

Та щоб Господь дарував порятунок!

***

Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного, як горіхова шкаралупа, здоров'я, добрих справ у житті та Божої благодаті. Нехай твоя душа завжди знаходить порятунок в милосерді, а твій шлях по життю буде світлим і радісним, щоб ти чимчикував по ньому легко й вільно, ніби по горіховою гаю.

***

Зі святом вас річним

Зі Спасом Горіхово-Хлібним

Я вас від душі вітаю

І щастя великого бажаю!

Бажаю вам прекрасного

І неба синього ясного!

***

Вітаємо вас з великим святом на честь Нерукотворного Образа Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде цей день наповнений радістю і світлом. Нехай ваш дім буде наповнений любов'ю та сміхом. Нехай дари землі і неба будуть вам втіхою. З врожайним літом, з Третім Спасом!