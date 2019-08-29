C Ореховым спасом – открытки и поздравления яркие и живые

В праздник 29 августа Главред подобрал лучшие идеи, как поздравить с Ореховым спасом 2019.
Ореховый спас 2019 – это народный праздник 29 августа, который совпадает с праздником церковным: православные отмечают Спас Нерукотворный (эта икона Иисуса Христа не была написана, образ Спасителя отпечатался на полотенце после того, как тот утер им свой лик).
Есть и другие названия у этого дня: Хлебный спас 2019 или Спас на холстах. Последнее связано с тем, что, по традиции, на третий Спас всегда устраивали ярмарки ниток и тканей.
На Ореховый спас святят в церкви орехи, хлеб и ореховые ветви, а также яблоки и виноград, мед и листья для будущих целебных настоек.
Поздравления с Ореховым спасом принимают в этот день все – от мала до велика.
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Ореховый спас: поздравления в прозе
В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.
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Поздравляю с Третьим Спасом, Ореховым и Хлебным, богатым и светлым! Пусть в этот праздник в вашей семье исцелятся все больные, как исцелился царь города Эдессы Авгарь притронувшись к Нерукотворному Образу Иисуса Христа. Пусть в ваших начинаниях всегда буде Бог и сопутствует успешному их завершению так, как это случилось с отчаявшимся написать портрет Христа живописцем Ананием, получившим чудесный подарок в виде образа Христа на полотенце. Пусть семья будет богатой и знаменитой, как полотняные ярмарки в Зеленых Горах.
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Хлебный спас — светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.
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Третий Спас орехов ядра крепкие нам даст! Поздравляю всех христиан с прекрасным народным праздником плодородия и освящения хлеба. В этот же день свершилось и перенесение нерукотворного лика Христа. Желаю, чтобы третья встреча осени принесла достаток и обилие, благополучие и доход. Пусть доброта укоренится в Вашем сердце и принесет радость всепрощения. Соберем друзей и угостим их главным украшением стола — душистым, теплым, благословенным хлебом. А затем омоемся в целебном источнике, изгоняя недуги и беды прошлого. Счастливого Вам Спаса!
Ореховый спас: поздравления в стихах
Желаю щелкать, как орешки,
Все испытания судьбы.
Желаю в ежедневной спешке
Не забывать свои мечты.
Желаю урожай богатый
Собрать из добрых своих дел,
Улыбок, дружеских объятий,
Ведь Спас Ореховый приспел.
***
Мне третий раз спасение несут.
Я твердости хотела бы набраться,
Чтобы сейчас и точно — тут
Покаяться — и вновь за дело браться.
Он, третий Спас, меня к себе позвал,
О Господи, как будто я — овечка
С картины той, что Джотто написал,
Я в храм зашла — душе поставить свечку.
***
Спас Ореховый, Спас холщовый…
Праздник хлеба и бабьего лета.
Был рассвет вчера васильковый,
А сегодня – сапфирного цвета…
Лик Спасителя обретая,
Обретает душа покой.
Русь отчаянная, святая,
О любви мне негромко спой.
Все закончится скоро… Осень,
Не стыдясь своих слез и слов,
Ожидания лета оземь
Бросит, как дожди на Покров…
Спас Ореховый, Спас мой Хлебный,
Отпуская птиц в дальнюю даль,
Благодарственные молебны
Закажи, я прошу, чтоб печаль
Не карябала сердце тревогой
И заброшенною дорогой…
***
Еще тепло, но осень у порога,
И Спас Ореховый пришел.
Мы в храме будем славить бога,
И, чтоб к молитвам снизошел,
Просить его сегодня будем,
И от души благодарить,
За то, что хлеб дает насущный,
И всех нас учит жизнь любить!
***
Сегодня, в Ореховый Спас,
У Бога прошу я за Вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек Вы не знали,
Чтоб Он Вас хранил неустанно
Для близких, родных и желанных,
Не знали ни в чем недостатка,
А жизнь была долгой и сладкой!
Хлебный спас: поздравления короткие в смс
3 смс - 145 символов:
Улетают ласточки,
Покидают нас,
И пришел ореховый,
Третий самый Спас.
Караваи новые
Подавай на стол,
Встретим осень ласково,
Спас не зря пришел!
***
3 смс - 195 символов:
Пусть хлеб нового урожая будет вкусным для тебя и твоих близких. Пускай Господь бережет тебя, и ты будешь всегда здоров и весел. Желаю света в душе, добра и мира в доме, счастья и успеха в жизни.
***
4 смс - 228 символов:
Третий Спас хлеба припас — поздравляем Вас!
Господь нас одарил богатым урожаем,
А мы Вам сообщаем, как мы Вас уважаем.
И скоро к Вам придем, орешков принесем.
Пусть скоро осень уж настигнет нас,
Но дружбу сохраняет светлый Спас!
***
2 смс – 116 символов:
Сегодня в праздник пожелаю,
Понять, как важен этот день.
Со Спасом Хлебным поздравляю,
Пусть в этот день исчезнет лень.
Хлібний спас – Горіховий спас: привітання
З Горіховим спасом, зі спасом вас Хлібним
Вітаю! Бажаю жити безбідно,
Бажаю здоров’я і щастя в дарунок,
Та щоб Господь дарував порятунок!
***
Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного, як горіхова шкаралупа, здоров'я, добрих справ у житті та Божої благодаті. Нехай твоя душа завжди знаходить порятунок в милосерді, а твій шлях по життю буде світлим і радісним, щоб ти чимчикував по ньому легко й вільно, ніби по горіховою гаю.
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Зі святом вас річним
Зі Спасом Горіхово-Хлібним
Я вас від душі вітаю
І щастя великого бажаю!
Бажаю вам прекрасного
І неба синього ясного!
***
Вітаємо вас з великим святом на честь Нерукотворного Образа Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде цей день наповнений радістю і світлом. Нехай ваш дім буде наповнений любов'ю та сміхом. Нехай дари землі і неба будуть вам втіхою. З врожайним літом, з Третім Спасом!