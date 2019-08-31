1 сентября – День знаний: поздравления и открытки живые и яркие

1 сентября – праздник умных, прогрессивных людей, праздник развития и движения вперед. Это День знаний 2019, он в этом году выпал на воскресенье.

Поздравления с 1 сентября в этот день прозвучат не только для первоклассников и учеников более старших классов, но также и для их родителей, учителей, директоров школ и других наставников молодежи.

Ранее Главред уже публиковал, когда будет Первый звонок 2019 в Украине и будут ли в этот день учебные занятия.

Мы также писали про самые модные прически для школьниц на 1 сентября 2019.

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Поздравления с Днем знаний в прозе

Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей. Поздравляю с днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год, принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.

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Сегодня ученики и учителя по традиции отмечают День Знаний — 1 сентября! По всей стране раздаются переливы первого школьного звонка, извещая страну о начале нового учебного года! В любом учебном заведении с этого дня начинается новый учебный год — праздник особенный, торжественный, мудрый. Знания — сила! Учение — одна из величайших потребностей человека. Учитесь, обогащайте знаниями нашу страну! С Днем знаний!

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День знаний — праздник воистину всенародный, ведь каждый из нас в свое время впервые переступил школьный порог, а через 10 лет распрощался со школой на выпускном вечере. Но, прежде всего, хочется поздравить с этим замечательным праздником тех, кто учится сегодня: школьников, студентов, и, конечно же, тех, кто дает знания – учителей и преподавателей! Пусть никогда не угасают стремление к изучению наук и жажда новых открытий. Пусть 1 сентября даст старт успешному учебному году!

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Поздравление директора с Днем знаний 1 сентября:

Дорогие ребята и коллеги! Хочу поздравить вас с началом нового учебного года, с Днем знаний! Сегодня самые юные наши ученики — первоклассники — впервые ступили на порог нашей школы. Пусть она станет для них вторым домом, а класс — сплоченной семьей. Ведь школа, по существу, является для каждого, кто в ней учится и работает, второй семьей — здесь всегда поддержат и помогут. Пусть этот день станет успешным стартом для нового учебного года, символом удивительных свершений и открытий. Пусть школьная жизнь будет для всех занимательной и познавательной. Грандиозных успехов в учебе, веры в себя, ярких стремлений и профессиональных побед!

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Поздравления с 1 сентября учителям:

Дорогие учителя! День знаний – это и Ваш праздник! Благодаря вашему педагогическому таланту, вашим мудрости и терпению можно быть уверенным, будущее Украины – за умными, профессиональными, успешными людьми. Желаем вам старательных учеников, моральной устойчивости и сил, здоровья и оптимизма. Пусть ваш труд будет ценен и уважаем. Благополучия каждому из вас. В добрый час, в новый учебный год!

Поздравления с 1 сентября в стихах

Сентябрь наступил – и снова

С днем знаний поздравляем всех,

Желаем вам открытий новых,

И пусть в учебе ждет успех!

***

Поздравляем всех людей с Днем знаний:

Педагогов, всех учащихся, детей,

Пускай яркий свет всех начинаний

Наполняется лишь прелестью идей!

И душа раскроется пусть свету

На пути к развитью, росту ввысь,

Знания заполнят всю планету,

Пусть любая окрылится мысль!

***

Поздравляю я с Днем знаний!

О, пришел сезон заданий,

Заковыристых вопросов

Да контрольных и опросов.

Рьяно ты всему учись,

А в учебе не ленись,

Во всем быть старайся первым,

Открывай в себе резервы.

К новым знаниям стремись,

Резко поднимайся ввысь,

Умным очень становись!

***

С днем знаний поздравить тебя мы спешим,

Желаем успехов больших от души.

Во всем будь примером хорошим всегда,

Ведь знания ценны во все времена.

Старайся, учись и к победе иди,

Пусть трудности будут порой на пути.

В бою – крепче дух и характер сильней,

Получится все! Ты в себя только верь!

***

Поздравления с 1 сентября учителям:

И снова в позолоте тополя,

А школа — как корабль у причала,

Где ждут учеников учителя,

Чтоб новой жизни положить начало…

Они в судьбе у каждого из нас,

По ней проходят словно красной нитью.

Мы гордо произносим каждый раз

Простых три слова: "Это мой учитель".

Мы все в его надежнейших руках:

Ученый, врач, политик и строитель...

Живи всегда в своих учениках

И счастлив будь, наш капитан — учитель!

***

4 смс - 222 символа:

Пусть этот новый год учебный

Несет вам добрые деньки,

Уроки будут интересны,

Пусть не шалят ученики,

Пусть не обидит вас зарплата,

Начальство вам воздаст почет.

Пусть больше счастья, чем когда-то,

Вам год учебный принесет!

***

Стихи к 1 сентября для дошкольников – в садике:

С новым годом мы учебным

Поздравляем малышей.

Садик пусть любимый примет

С радостью своих детей.

Воспитателям — терпения,

И любви к работе.

Каждый день проходит пусть

В радостной заботе.

***

С добрым утром, рыжий кот!

С добрым утром, птицы!

Начался учебный год,

Я иду учиться!

Маму за руку веду –

Ей немного страшно.

Вспоминаю на ходу

О делах вчерашних.

Как ходили мы с дружком

За четыре моря,

Как лепили снежный ком,

Радуясь и споря.

И в фуражках набекрень,

Мчась на карусели,

Как мы ждали этот день -

Первый день осенний!

***

Поздравления с 1 сентября первокласснику:

Дорога к знаньям – трудный путь,

Полна затей и приключений.

Ты, первоклашка, не забудь

Что ты не признанный, но гений!

Тебе подвластно все кругом,

Чуть-чуть труда, чуть-чуть терпенья –

И все, что сможешь изучить,

Вдруг превратится в достиженья.

Еще желаем волшебства

В твоих тетрадях и альбомах,

Веселья, счастья, озорства

На вечеринках, в школе, дома.