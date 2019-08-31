1 сентября – День знаний: поздравления и открытки живые и яркие

Самые красивые картинки с 1 сентября и интеллектуальные поздравления с Днем знаний подобрал Главред в своем материале.
1 сентября – праздник умных, прогрессивных людей, праздник развития и движения вперед. Это День знаний 2019, он в этом году выпал на воскресенье.
Поздравления с 1 сентября в этот день прозвучат не только для первоклассников и учеников более старших классов, но также и для их родителей, учителей, директоров школ и других наставников молодежи.
Ранее Главред уже публиковал, когда будет Первый звонок 2019 в Украине и будут ли в этот день учебные занятия.
Мы также писали про самые модные прически для школьниц на 1 сентября 2019.
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Поздравления с Днем знаний в прозе
Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей. Поздравляю с днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год, принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.
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Сегодня ученики и учителя по традиции отмечают День Знаний — 1 сентября! По всей стране раздаются переливы первого школьного звонка, извещая страну о начале нового учебного года! В любом учебном заведении с этого дня начинается новый учебный год — праздник особенный, торжественный, мудрый. Знания — сила! Учение — одна из величайших потребностей человека. Учитесь, обогащайте знаниями нашу страну! С Днем знаний!
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День знаний — праздник воистину всенародный, ведь каждый из нас в свое время впервые переступил школьный порог, а через 10 лет распрощался со школой на выпускном вечере. Но, прежде всего, хочется поздравить с этим замечательным праздником тех, кто учится сегодня: школьников, студентов, и, конечно же, тех, кто дает знания – учителей и преподавателей! Пусть никогда не угасают стремление к изучению наук и жажда новых открытий. Пусть 1 сентября даст старт успешному учебному году!
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Поздравление директора с Днем знаний 1 сентября:
Дорогие ребята и коллеги! Хочу поздравить вас с началом нового учебного года, с Днем знаний! Сегодня самые юные наши ученики — первоклассники — впервые ступили на порог нашей школы. Пусть она станет для них вторым домом, а класс — сплоченной семьей. Ведь школа, по существу, является для каждого, кто в ней учится и работает, второй семьей — здесь всегда поддержат и помогут. Пусть этот день станет успешным стартом для нового учебного года, символом удивительных свершений и открытий. Пусть школьная жизнь будет для всех занимательной и познавательной. Грандиозных успехов в учебе, веры в себя, ярких стремлений и профессиональных побед!
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Поздравления с 1 сентября учителям:
Дорогие учителя! День знаний – это и Ваш праздник! Благодаря вашему педагогическому таланту, вашим мудрости и терпению можно быть уверенным, будущее Украины – за умными, профессиональными, успешными людьми. Желаем вам старательных учеников, моральной устойчивости и сил, здоровья и оптимизма. Пусть ваш труд будет ценен и уважаем. Благополучия каждому из вас. В добрый час, в новый учебный год!
Поздравления с 1 сентября в стихах
Сентябрь наступил – и снова
С днем знаний поздравляем всех,
Желаем вам открытий новых,
И пусть в учебе ждет успех!
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Поздравляем всех людей с Днем знаний:
Педагогов, всех учащихся, детей,
Пускай яркий свет всех начинаний
Наполняется лишь прелестью идей!
И душа раскроется пусть свету
На пути к развитью, росту ввысь,
Знания заполнят всю планету,
Пусть любая окрылится мысль!
***
Поздравляю я с Днем знаний!
О, пришел сезон заданий,
Заковыристых вопросов
Да контрольных и опросов.
Рьяно ты всему учись,
А в учебе не ленись,
Во всем быть старайся первым,
Открывай в себе резервы.
К новым знаниям стремись,
Резко поднимайся ввысь,
Умным очень становись!
***
С днем знаний поздравить тебя мы спешим,
Желаем успехов больших от души.
Во всем будь примером хорошим всегда,
Ведь знания ценны во все времена.
Старайся, учись и к победе иди,
Пусть трудности будут порой на пути.
В бою – крепче дух и характер сильней,
Получится все! Ты в себя только верь!
***
Поздравления с 1 сентября учителям:
И снова в позолоте тополя,
А школа — как корабль у причала,
Где ждут учеников учителя,
Чтоб новой жизни положить начало…
Они в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят словно красной нитью.
Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: "Это мой учитель".
Мы все в его надежнейших руках:
Ученый, врач, политик и строитель...
Живи всегда в своих учениках
И счастлив будь, наш капитан — учитель!
***
4 смс - 222 символа:
Пусть этот новый год учебный
Несет вам добрые деньки,
Уроки будут интересны,
Пусть не шалят ученики,
Пусть не обидит вас зарплата,
Начальство вам воздаст почет.
Пусть больше счастья, чем когда-то,
Вам год учебный принесет!
***
Стихи к 1 сентября для дошкольников – в садике:
С новым годом мы учебным
Поздравляем малышей.
Садик пусть любимый примет
С радостью своих детей.
Воспитателям — терпения,
И любви к работе.
Каждый день проходит пусть
В радостной заботе.
***
С добрым утром, рыжий кот!
С добрым утром, птицы!
Начался учебный год,
Я иду учиться!
Маму за руку веду –
Ей немного страшно.
Вспоминаю на ходу
О делах вчерашних.
Как ходили мы с дружком
За четыре моря,
Как лепили снежный ком,
Радуясь и споря.
И в фуражках набекрень,
Мчась на карусели,
Как мы ждали этот день -
Первый день осенний!
***
Поздравления с 1 сентября первокласснику:
Дорога к знаньям – трудный путь,
Полна затей и приключений.
Ты, первоклашка, не забудь
Что ты не признанный, но гений!
Тебе подвластно все кругом,
Чуть-чуть труда, чуть-чуть терпенья –
И все, что сможешь изучить,
Вдруг превратится в достиженья.
Еще желаем волшебства
В твоих тетрадях и альбомах,
Веселья, счастья, озорства
На вечеринках, в школе, дома.